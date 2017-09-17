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Аргентинского художника отпустили из РОВД

18.09.2017 15:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 сен – Sputnik. Аргентинского художника Франческо Босолетти, которого задержали во время работы над муралом в районе Немиги в Минске, отпустили из РОВД.

Аргентинского художника отпустили из РОВД
© Фото: Signal project
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В понедельник Босолетти, приглашенного для работы над муралом в рамках проекта Urban Myths, задержали люди в штатском, а автоподъемник, на котором работал граффитист, сотрудники ГАИ отогнали от стены. Художник находился в РОВД для установления личности. Причиной задержания стало то, что аргентинец приступил к работе раньше, чем мурал был официально согласован с минскими властями.

"Переживали из-за погоды и отсутствия времени у художника, который будет работать над следующим проектом уже в Италии. Процесс официального согласования был начат еще на прошлой неделе, но ответственные люди тянули время. У нас была полная уверенность, что официальное согласование будет получено. Партнером акции выступала галерея ArtClub, это первый опыт для них. Для Signal project – тоже впервые такая жесткая реакция со стороны властей", – рассказали организаторы проекта.

Urban Myths – международный стрит-арт проект, в рамках которого уличные художники создают концепции своих граффити на основе коммуникации с местными жителями. 

Концепцию мурала художник Босолетти придумал во время бесед с минчанами, он собирался изобразить город в виде живого сердца, однако используя технику цветовой инверсии. Таким образом аргентинец пытается сказать, что суть вещей не всегда заметна с первого взгляда.

 
Теги: Минск
 
 
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Организаторы проекта Urban Myths назвали инцидент первой жесткой реакцией со стороны властей.

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