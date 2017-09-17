Новые правила застройки появятся в Минске

МИНСК, 18 сен – Sputnik. Новые правила застройки будут разработаны для Минска к концу текущего года, заявил в понедельник на совещании в Мингорисполкоме главный архитектор столицы Павел Лучинович.

Нормативный акт будет разработан уже к зиме, а создать его решили в том числе и из-за "пика общественных обсуждений".

"Большой общественный резонанс вызвали обсуждения по ПДП улице Калиновского, Сельхозпоселка, Осмоловки и другим районам", – заявил Лучинович.

По словам чиновника, в правилах застройки Минска будут определены пути дальнейшего развития города.

"Разработка таких нормативов вызвана особенностью столицы – республиканские нормы часто не позволяют городу нормально развиваться. Кроме того, в нынешнем году будет завершена работа по разработке правил застройки усадебных территорий", – добавил Лучинович.

Что подразумевается под словами "нормы часто не позволяют городу нормально развиваться", главный архитектор столицы не уточнил, однако в социальных сетях уже строят догадки относительно того, что снос зданий и районов могут разрешить и без общественных обсуждений.