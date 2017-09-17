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Новые правила застройки появятся в Минске

18.09.2017 15:39 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 сен – Sputnik. Новые правила застройки будут разработаны для Минска к концу текущего года, заявил в понедельник на совещании в Мингорисполкоме главный архитектор столицы Павел Лучинович.

Новые правила застройки появятся в Минске
© Sputnik/
Главный архитектор: Минск – не для красивой жизни и походов в рестораны

Нормативный акт будет разработан уже к зиме, а создать его решили в том числе и из-за "пика общественных обсуждений".

"Большой общественный резонанс вызвали обсуждения по ПДП улице Калиновского, Сельхозпоселка, Осмоловки и другим районам", – заявил Лучинович.

По словам чиновника, в правилах застройки Минска будут определены пути дальнейшего развития города.

"Разработка таких нормативов вызвана особенностью столицы – республиканские нормы часто не позволяют городу нормально развиваться. Кроме того, в нынешнем году будет завершена работа по разработке правил застройки усадебных территорий", – добавил Лучинович.

Что подразумевается под словами "нормы часто не позволяют городу нормально развиваться", главный архитектор столицы не уточнил, однако в социальных сетях уже строят догадки относительно того, что снос зданий и районов могут разрешить и без общественных обсуждений.

 
Теги: Минск
 
 
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На внедрение законодательных новелл столичных чиновников вдохновила ситуация вокруг Осмоловки и Сельхозпоселка.

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