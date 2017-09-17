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"Это священный долг". Прокуратура проследит, чтобы все призывники явились в военкомат

18.09.2017 15:45 — Новости Общества | Tut.by  
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В случае уклонения от прохождения военной службы молодым людям грозит уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы до двух лет. Очередная призывная кампания проходит в стране с августа по ноябрь.


Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

На днях в Минском областном исполнительном комитете обсудили особенности очередного призыва и подвели итоги кампании, которая проходила в феврале-мае 2017 года. Напомним, тогда 291 человек объявили в розыск.

— В связи с этим необходимо напомнить гражданам, что защита Республики Беларусь является конституционной обязанностью и священным долгом каждого гражданина, — говорит Денис Гирловский, старший прокурор отдела по надзору за соответствием законодательства в войсках прокуратуры Минской области.

Прокуратура проследит, чтобы все призывники явились в военкомат. Те, кто без уважительной причины будут игнорировать повестки или откажутся от ее получения, могут быть привлечены к административной ответственности (ч.3 ст. 25.1 Кодекс об административных правонарушениях). Санкция статьи предусматривает предупреждение или штраф до 115 рублей. Для призывников, которые «бегают от армии» уже не первый день, предусмотрено более суровое наказание по ст. 435 УК «Уклонение от мероприятий призыва на воинскую службу»: до двух лет лишения свободы.

— Уклонением от мероприятий призыва могут посчитать неявку без уважительных причин на медицинское обследование, заседание призывной комиссии, на призывной пункт в установленный и указанный в повестке срок , — уточняют в прокуратуре Минской области.

Судебная практика показывает: чаще всего парни получают штрафы, но из-за судимости призвать в армию их больше не могут.

 
 
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В случае уклонения от прохождения военной службы молодым людям грозит уголовная ответственность и наказание в виде лишения свободы до двух лет.

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