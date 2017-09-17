ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Витебщине оказывают услугу комплексного дневного ухода за пожилыми людьми

18.09.2017 15:43 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Услугу комплексного дневного ухода за пожилыми людьми начали оказывать в Витебской области, сообщила начальник управления социальной поддержки населения и стационарных учреждений комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Вера Астапенко.

Услугу внедряют в ряде районов области: Оршанском, Поставском, Лиозненском и некоторых других. Она доступна и на дому, и в отделениях дневного и круглосуточного пребывания, и в других отделениях.

Разработан паспорт услуги, определена стоимость за час. Индивидуальный комплекс дневного ухода включает, в частности, предоставление спального места (если речь об отделении дневного пребывания), помощь в быту, в приеме пищи, мытье, переодевании, смене подгузника, сопровождение на прогулку, элементарная реабилитация.

«Речь идет о возможности за определенную плату обеспечить комплексным почасовым уходом пожилого человека, за которым некому в это время присмотреть. Например, человека выписали из больницы после инсульта, но он еще нуждается в уходе, или у него сломана шейка бедра, или родственники вынуждены на время оставить без присмотра пожилого с деменцией — ситуации бывают разные. Услуга доступна также неработающим пенсионерам, которые еще не достигли 60-летнего возраста, и людям, которые оформляют получение группы инвалидности. То есть тем, кто нуждается в уходе, но еще не может получить его в качестве гарантированной государством социальной услуги», — пояснила Вера Астапенко.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Услугу внедряют в ряде районов области: Оршанском, Поставском, Лиозненском и некоторых других. Она доступна и на дому, и в отделениях дневного и круглосуточного...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Новые правила застройки появятся в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика