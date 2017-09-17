На Витебщине оказывают услугу комплексного дневного ухода за пожилыми людьми

Услугу комплексного дневного ухода за пожилыми людьми начали оказывать в Витебской области, сообщила начальник управления социальной поддержки населения и стационарных учреждений комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Вера Астапенко.

Услугу внедряют в ряде районов области: Оршанском, Поставском, Лиозненском и некоторых других. Она доступна и на дому, и в отделениях дневного и круглосуточного пребывания, и в других отделениях.

Разработан паспорт услуги, определена стоимость за час. Индивидуальный комплекс дневного ухода включает, в частности, предоставление спального места (если речь об отделении дневного пребывания), помощь в быту, в приеме пищи, мытье, переодевании, смене подгузника, сопровождение на прогулку, элементарная реабилитация.

«Речь идет о возможности за определенную плату обеспечить комплексным почасовым уходом пожилого человека, за которым некому в это время присмотреть. Например, человека выписали из больницы после инсульта, но он еще нуждается в уходе, или у него сломана шейка бедра, или родственники вынуждены на время оставить без присмотра пожилого с деменцией — ситуации бывают разные. Услуга доступна также неработающим пенсионерам, которые еще не достигли 60-летнего возраста, и людям, которые оформляют получение группы инвалидности. То есть тем, кто нуждается в уходе, но еще не может получить его в качестве гарантированной государством социальной услуги», — пояснила Вера Астапенко.