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На Витебщине оказывают услугу комплексного дневного ухода за пожилыми людьми
18.09.2017 15:43 — Новости Общества | Tut.by
Услугу комплексного дневного ухода за пожилыми людьми начали оказывать в Витебской области, сообщила начальник управления социальной поддержки населения и стационарных учреждений комитета по труду, занятости и социальной защите облисполкома Вера Астапенко.
Услугу внедряют в ряде районов области: Оршанском, Поставском, Лиозненском и некоторых других. Она доступна и на дому, и в отделениях дневного и круглосуточного пребывания, и в других отделениях.
Разработан паспорт услуги, определена стоимость за час. Индивидуальный комплекс дневного ухода включает, в частности, предоставление спального места (если речь об отделении дневного пребывания), помощь в быту, в приеме пищи, мытье, переодевании, смене подгузника, сопровождение на прогулку, элементарная реабилитация.
«Речь идет о возможности за определенную плату обеспечить комплексным почасовым уходом пожилого человека, за которым некому в это время присмотреть. Например, человека выписали из больницы после инсульта, но он еще нуждается в уходе, или у него сломана шейка бедра, или родственники вынуждены на время оставить без присмотра пожилого с деменцией — ситуации бывают разные. Услуга доступна также неработающим пенсионерам, которые еще не достигли 60-летнего возраста, и людям, которые оформляют получение группы инвалидности. То есть тем, кто нуждается в уходе, но еще не может получить его в качестве гарантированной государством социальной услуги», — пояснила Вера Астапенко.
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Услугу внедряют в ряде районов области: Оршанском, Поставском, Лиозненском и некоторых других. Она доступна и на дому, и в отделениях дневного и круглосуточного...
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