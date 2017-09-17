18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пропуск через границу в пункте "Каменный Лог" будет затруднен на несколько часов 19 сентября, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете Беларуси.

"В связи с отключением электроэнергии для проведения ремонтных работ 19 сентября в пункте пропуска "Каменный Лог" с 09.00 до 13.00 будет затруднен пропуск через государственную границу лиц и транспортных средств. Просим при планировании своего маршрута учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения", - говорится в сообщении.-0-