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Пропуск через границу в пункте "Каменный Лог" будет затруднен на несколько часов 19 сентября

18.09.2017 15:42 — Новости Общества | БелТА  
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18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пропуск через границу в пункте "Каменный Лог" будет затруднен на несколько часов 19 сентября, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете Беларуси.

"В связи с отключением электроэнергии для проведения ремонтных работ 19 сентября в пункте пропуска "Каменный Лог" с 09.00 до 13.00 будет затруднен пропуск через государственную границу лиц и транспортных средств. Просим при планировании своего маршрута учитывать данную информацию и выбирать альтернативные маршруты движения", - говорится в сообщении.-0-

 
Теги: Минск
 
 
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18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пропуск через границу в пункте "Каменный Лог" будет затруднен на несколько часов 19 сентября, сообщили БЕЛТА в Госпогранкомитете...

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