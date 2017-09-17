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СМИ сообщили о роспуске группы Rammstein
18.09.2017 15:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 сен — Sputnik. После выхода следующего альбома немецкая рок-группа Rammstein прекратит свое существование, заявила в четверг газета Bild со ссылкой на источники, близкие к музыкантам.
© Sputnik/ Виталий Белоусов
Rammstein — одна из самых известных немецких рок-групп в мире. Многим известны их песни "Du hast", "Ich will", "Amerika" и другие.
Немецкое издание Bild
Официально в группе никак не прокомментировали эти слухи, однако еще летом участники Rammstein в разных интервью не исключали, что новая пластинка станет последней. Сам альбом, по данным СМИ, выйдет к концу этого года.
Группа Rammstein была основана Тиллем Линдеманном в 1994 году. Несколько раз коллектив посещал с концертами Беларусь, а в 2010 году визит рокеров сопровождался скандалом: запретить их приезд требовал ряд деятелей культуры, в том числе глава Союза писателей Беларуси Николай Чергинец.
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Официального заявления немецких рокеров о возможном роспуске группы нет, однако тему уже активно муссируют разные медиа.
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