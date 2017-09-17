ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

СМИ сообщили о роспуске группы Rammstein

18.09.2017 15:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 18 сен — Sputnik. После выхода следующего альбома немецкая рок-группа Rammstein прекратит свое существование, заявила в четверг газета Bild со ссылкой на источники, близкие к музыкантам.

СМИ сообщили о роспуске группы Rammstein
© Sputnik/ Виталий Белоусов
Линдеманн: новый альбом Rammstein ожидается осенью 2017 года

Rammstein — одна из самых известных немецких рок-групп в мире. Многим известны их песни "Du hast", "Ich will", "Amerika" и другие.

Немецкое издание Bild заявило 18 сентября о том, что группа Rammstein вскоре прекратит свое существование. По данным СМИ, следующий альбом группы станет последним.

Официально в группе никак не прокомментировали эти слухи, однако еще летом участники Rammstein в разных интервью не исключали, что новая пластинка станет последней. Сам альбом, по данным СМИ, выйдет к концу этого года.

Группа Rammstein была основана Тиллем Линдеманном в 1994 году. Несколько раз коллектив посещал с концертами Беларусь, а в 2010 году визит рокеров сопровождался скандалом: запретить их приезд требовал ряд деятелей культуры, в том числе глава Союза писателей Беларуси Николай Чергинец.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Официального заявления немецких рокеров о возможном роспуске группы нет, однако тему уже активно муссируют разные медиа.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Новые правила застройки появятся в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика