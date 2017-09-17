СМИ сообщили о роспуске группы Rammstein

МИНСК, 18 сен — Sputnik. После выхода следующего альбома немецкая рок-группа Rammstein прекратит свое существование, заявила в четверг газета Bild со ссылкой на источники, близкие к музыкантам.



© Sputnik/ Виталий Белоусов Линдеманн: новый альбом Rammstein ожидается осенью 2017 года

Rammstein — одна из самых известных немецких рок-групп в мире. Многим известны их песни "Du hast", "Ich will", "Amerika" и другие.

Немецкое издание Bild заявило 18 сентября о том, что группа Rammstein вскоре прекратит свое существование. По данным СМИ, следующий альбом группы станет последним.

Официально в группе никак не прокомментировали эти слухи, однако еще летом участники Rammstein в разных интервью не исключали, что новая пластинка станет последней. Сам альбом, по данным СМИ, выйдет к концу этого года.

Группа Rammstein была основана Тиллем Линдеманном в 1994 году. Несколько раз коллектив посещал с концертами Беларусь, а в 2010 году визит рокеров сопровождался скандалом: запретить их приезд требовал ряд деятелей культуры, в том числе глава Союза писателей Беларуси Николай Чергинец.