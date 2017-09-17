Караченцова снова госпитализировали в НИИ Склифосовского

МИНСК, 18 сен — Sputnik. Госпитализация Николая Караченцова не связна с ухудшением его самочувствия, актер попал в институт Склифосовского на плановое обследование, сообщил сын актера РИА Новости в понедельник.

Накануне появилось информация, что Актер 72-летний актер поступил в отделение хирургии института Склифосовского в Москве.

В сентябре супруга Караченцова Людмила Поргина в эфире телепередачи "Андрей Малахов. Прямой эфир" сделала откровенное признание, что у супруга была диагностирована опухоль легкого. По ее словам супруг прошел необходимое лечение в Германии.

В феврале актер также был госпитализирован в нейрохирургию института Склифосовского после ДТП с двумя машинами в Щелковском районе Подмосковья. По стечению обстоятельств авария с Караченцовым произошла в тот же день, что и 12 лет назад. В ночь на 28 февраля 2005 года автомобиль, которым управлял актер, врезался в столб на Мичуринском проспекте в Москве. В результате ДТП Караченцов получил тяжелейшую черепно-мозговую травму.