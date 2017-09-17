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Суд вынес приговор Руни за пьяную езду

18.09.2017 16:00 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 18 сен — Sputnik. Нападающий английского футбольного клуба "Эвертон" Уэйн Руни лишен водительских прав на два года, а также приговорен к исправительным работам, сообщают СМИ.

В ночь на 1 сентября Руни возвращался домой из бара на автомобиле в состоянии алкогольного опьянения. Полиция остановила футболиста в Чешире и доставила его в участок, где он был допрошен, а затем его отпустили под залог.

В понедельник 31-летний Руни предстал в суде по данному делу и признал свою вину. Согласно приговору, форвард лишен прав на два года, но срок может быть сокращен на 24 недели, если он пройдет специальные курсы для водителей до 2 февраля 2019 года.

Кроме того, Руни приговорен к ста часам исправительных работ в рамках 12-месячного общественного наказания. Нападающий также должен выплатить штраф в размере 170 фунтов стерлингов.

По словам адвоката бывшего футболиста сборной Англии, Руни сожалеет об "ужасной ошибке" и осознает, что подвел семью и болельщиков.

После инцидента с пьяной ездой Руни также подвергся санкциями со стороны "Эвертона". Так, руководство "ирисок" оштрафовало форварда на 350 тысяч евро (его двухнедельная зарплата в клубе). Сообщалось, что если Руни снова попадет в аналогичную ситуацию, главный тренер Роналд Куман может попросить руководство "Эвертона" выставить игрока на трансфер.

 
Теги: Минск
 
 
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Футболист признал свою вину - он сожалеет, что подвел семью и болельщиков.

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