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Кочанова потребовала сдать все долгострои Минска в 2018-м
18.09.2017 16:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 18 сен — Sputnik. Долгострои Минска должны быть введены в эксплуатацию в следующем году, соответствующее поручение дала в понедельник на совещании в Мингорисполкоме глава Администрации президента Наталья Кочанова.
© Sputnik / Виктор Толочко
Среди самых известных долгостроев в центре белорусской столицы – здание, которое возводилось как отель "Кемпински" на проспекте Независимости, а также "Газпром Центр" на месте Московского автовокзала и гостиницы Hyatt на Старовиленском тракте.
"Ввод в эксплуатацию объектов незавершенного строительства – эти вопросы должны быть на постоянном контроле глав администраций районов и их заместителей по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству", – заявила Кочанова и потребовала ввести в эксплуатацию "долгострои" в течение следующего года.
Некоторые крупные объекты, как приводит БелТА слова главы Администрации президента, должны быть введены до 2020 года.
Также на контроле у столичных властей должны быть трудоустройство и заработная плата, развитие малого бизнеса. Поставила Кочанова и задачу заняться организацией школьного питания, улучшить профилактику пьянства и провести "эстетизацию городской среды".
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Среди задач от Администрации президента столичным властям – и "эстетизация городской среды".
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