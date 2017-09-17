Полиция Каталонии изъяла 100 тыс. брошюр за референдум

МИНСК, 19 сен – Spuntik. Сотрудники Гражданской гвардии Испании конфисковали 100 тысяч брошюр, связанных с проведением референдума о независимости, издания были обнаружены во время обыска в здании типографии Enquadernacions Rovira de Sabadell в Барселоне.



© Sputnik/ Мария Сибирякова Власти Каталонии намерены провести референдум о независимости 1 октября

Сотрудники правоохранительных органов вошли в здание типографии утром в понедельник, а через несколько часов вынесли из него коробки с агитационными материалами, сообщило агентство Europapress .

На минувшей неделе сотрудники Гражданской гвардии изъяли во время обысков в Каталонии 1,3 миллиона различных агитационных материалов, в том числе и печатные пластины для их производства в провинции Барселоны. В минувшую пятницу правоохранительные органы обнаружили в типографии в Оспиталет (провинция Барселона) 100 тысяч агитационных плакатов.

Референдум о независимости Каталонии планировали провести в 2014 году, но тогда Конституционный суд Испании заморозил подготовку к нему, так как референдум не соответствовал конституции. В итоге вместо референдума в сентябре 2014 года был проведен консультативный опрос, не имеющий прямой юридической силы. Во время опроса больше 80% населения Каталонии высказались за отделение от Испании.

Власти Каталонии собираются провести 1 октября референдум о независимости, однако его не признало испанское правительство. На минувшей неделе каталонский парламент принял ряд документов по поводу референдума, но Конституционный суд Испании приостановил их действие. Все действия каталонских властей по подготовке референдума признаны незаконными.