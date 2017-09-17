Не угадала: лже-дочери Дали придется оплатить издержки по эксгумации

МИНСК, 18 сен — Sputnik. Испанка Мария Пилар Абель Мартинес, добившаяся эксгумации останков художника Сальвадора Дали с целью установления отцовства, возможно, вынуждена будет выплатить судебные издержки.

Экспертиза извлеченных из могилы Дали образцов ДНК показала, что художник не является отцом женщины, затеявшей эксгумацию. Пилар Абель, по профессии — гадалка на картах таро, с 2007 года требовала проведения экспертизы, и суд не устоял.

Получив отрицательные результаты экспертизы, женщина усомнилась в добросовестности ее проведения. В свою очередь прокуратура назвала претензии и требования Пилар Абель "капризными и необоснованными".

Суд дал согласие

В этом году 26 июня стало известно, что суд Мадрида постановил эксгумировать останки художника Сальвадора Дали для экспертизы ДНК. Образцы для теста были взяты из зубов, костей и ногтей художника во время четырехчасовой операции.



© AP/ Robert Kradin Образцы ДНК Сальвадора Дали взяты для установления отцовства

Женщина утверждала, что бабушка часто говорила ей о том, будто она дочь не законного отца, а великого художника. Намереваясь подтвердить эти слова, в 2007 году Пилар Абель уже проводила ДНК-анализ, тогда материалом для него стали фрагменты кожи и волос, сохранившиеся в гипсовой посмертной маске Дали.

Женщина утверждала, что так и не получила результатов экспертизы, и потому потребовала провести ее вновь, на этот раз эксгумировав тело. Против выступал фонд Дали, который управляет его имением.

Останки испанского художника были все же подверглись эксгумации 20 июля в городе Фигерас на северо-востоке Испании, Каталония.

Выгодно ли быть дочерью Дали

Если бы Пилар сумела доказать, что является биологической дочерью Дали, она смогла бы претендовать не только на его фамилию, но и часть наследства, которое живописец перед смертью завещал Испании.

За свою жизнь художник создал свыше ста произведений. Самая дорогая на данный момент его картина — портрет Поля Элюара, проданная на аукциона больше чем за двадцать миллионов долларов.

Скандальная Пилар

Пилар Абель уже становилась героиней громкого иска. В 2005 году она предъявила иск на 600 тысяч евро писателю Хавьеру Серкасу, который, по ее словам, в оскорбительной манере изобразил ее в своем романе "Солдаты Саламины". Суд отклонил иск.