|
В Гродно мужчина признался милиционерам о спрятанных более 20 лет назад тротиловых шашках
18.09.2017 17:35 — Новости Общества | Tut.by
Две тротиловые шашки обнаружили милиционеры во время рейда. Их более 20 лет назад спрятал 48-летний местный житель,
Мужчина сам рассказал правоохранителям, что во времена лихих девяностых закопал две тротиловые шашки возле гаражных кооперативов по улице Пестрака. Правоохранители проверили данную информацию, и смогли найти закопанные взрывоопасные вещества.
Сейчас шашки находятся на экспертизе, после чего будут уничтожены.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Две тротиловые шашки обнаружили милиционеры во время рейда. В их поле зрения попал 48-летний местный житель. Когда стражи порядка стали с ним общаться, то мужчина...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии