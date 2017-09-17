ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Гродно мужчина признался милиционерам о спрятанных более 20 лет назад тротиловых шашках

18.09.2017 17:35 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Две тротиловые шашки обнаружили милиционеры во время рейда. Их более 20 лет назад спрятал 48-летний местный житель, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.


Фото: uvd.grodno.by

Мужчина сам рассказал правоохранителям, что во времена лихих девяностых закопал две тротиловые шашки возле гаражных кооперативов по улице Пестрака. Правоохранители проверили данную информацию, и смогли найти закопанные взрывоопасные вещества.

Сейчас шашки находятся на экспертизе, после чего будут уничтожены.

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Две тротиловые шашки обнаружили милиционеры во время рейда. В их поле зрения попал 48-летний местный житель. Когда стражи порядка стали с ним общаться, то мужчина...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Не угадала: лже-дочери Дали придется оплатить издержки по эксгумации
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика