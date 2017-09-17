В Гродно мужчина признался милиционерам о спрятанных более 20 лет назад тротиловых шашках

Две тротиловые шашки обнаружили милиционеры во время рейда. Их более 20 лет назад спрятал 48-летний местный житель, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.



Фото: uvd.grodno.by

Мужчина сам рассказал правоохранителям, что во времена лихих девяностых закопал две тротиловые шашки возле гаражных кооперативов по улице Пестрака. Правоохранители проверили данную информацию, и смогли найти закопанные взрывоопасные вещества.

Сейчас шашки находятся на экспертизе, после чего будут уничтожены.