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Прокуратура добилась, чтобы отец и сын не руководили одним предприятием

18.09.2017 17:35 — Новости Общества | Tut.by  
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На должности заместителя директора Пуховичского предприятия мелиоративных систем мужчина проработал всего четыре месяца. Ему пришлось уйти, потому что предприятием руководит родной сын.


Фото: Иван Яриванович, TUT.BY

Все началось с анонимного письма, которое поступило в прокуратуру. Среди многочисленных претензий в адрес предприятия «Пуховичское ПМС», указывалось, что сын работает директором, а его отец — заместителем директора. Анонимный автор просил разобраться. Во время проверки нарушений на предприятии не нашли, однако прокуратура направила предписание по другому поводу. Оказалось, родственники не могут находиться друг у друга в подчинении.

— В должности заместителя директора мужчина проработал недолго: он был назначен в апреле 2017 года, а уволен — в июле, — комментирует TUT.BY Юлия Олехнович, прокурор отдела по борьбе с коррупцией и организованной преступностью прокуратуры Минской области. — Мужчина переведен на другую должность — главный специалист. Теперь он подчиняется не сыну, а другому руководителю структурного подразделения. Такая схема допустима законодательством.

В прокуратуре отмечают, что это была мера «профилактики коррупционных рисков». В законе «О борьбе с коррупцией» четко прописано, что на государственной службе родственники не могут напрямую подчиняться друг другу. Например, мужу запрещено быть директором, а его жене заместителем, или главный бухгалтер не может взять на работу кассиром дочку или сына.

— Указанный запрет установлен во избежание возникновения и формирования коррупционной мотивации, так как наличие такого рода подчиненности создает предпосылки для покровительства или попустительства по службе, — отмечают в прокуратуре Минской области.

 
 
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На должности заместителя директора Пуховичского предприятия мелиоративных систем мужчина проработал всего четыре месяца. Ему пришлось уйти, потому что...

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