Где, как и за сколько сделать прививку от гриппа. Десять важных вопросов

Вакцинация — самый эффективный способ профилактики гриппа. В прошлом эпидемическом сезоне среди заболевших 94,7% не были привиты. Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья опубликовал рекомендации по тому, как предостеречь себя от болезни.

Кому в первую очередь стоит сделать прививку от гриппа? В Республиканском центре гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья отмечают , что прежде всего пройти вакцинацию стоит детям и взрослым старше 65 лет. А также людям, страдающим хроническими болезнями сердца или легких, метаболическими или почечными заболеваниями, хроническими поражениями печени, неврологическими расстройствами и иммунодефицитами. Также сделать прививку стоит тем, кто часто контактирует с большим количеством людей: преподавателям, воспитателям, продавцам, врачам.

Можно ли делать прививку беременным? Женщинам, планирующим беременность, лучше всего сделать прививку до беременности. Также ее можно сделать во время второго-третьего триместра беременности. Грипп у беременной может повлечь развитие пороков у плода или возникновение выкидыша.

Могут ли обязать сотрудника сделать прививку от гриппа? Нет, не могут. Евгений Бурый, юрист корпоративной практики адвокатского бюро REVERA отмечает, что по белорусскому законодательству, любое медицинское вмешательство требует согласия пациента либо его законного представителя, если человеку не исполнилось 14 лет. Исключение — экстренные ситуации, когда жизни человека угрожает опасность, но получить оперативное согласие от него или родственников нельзя.

Чем отличаются вакцины, которыми предлагают привиться в Беларуси? В нашей стране все вакцины против гриппа иностранные. Сделать прививку могут вакцинами российского производства «Гриппол плюс» и «Ультравак», голландского «Инфлювак» и французского «Ваксигрипп». На сайте Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья указано, что вакцины различных производителей не отличаются по входящим в состав вариантам вирусов гриппа, которые ежегодно рекомендует Всемирная организация здравоохранения для Северного и Южного полушарий. Все вакцины зарегистрированы и разрешены к использованию в Беларуси, являются высокоэффективными и безопасными иммунобиологическими лекарствами и содержат актуальный для текущего периода штаммовый состав.

Сколько стоит привиться от гриппа? Как ранее сообщали Naviny.by , вакциной «Гриппол плюс» будут прививать бесплатно детей, студентов, людей с хроническими заболеваниями, пожилых и тех, чья работа связана с общением с большим количеством людей (медиков, сотрудников МЧС). Сделать это можно в поликлиниках по месту жительства. На сайте Минского городского центра вакцинопрофилактики указано , что прививка вакциной «Гриппол плюс» обойдется в 11,46 рублей, «Инфлюваком» — 14,93 рубля. Пройти вакцинацию также можно в поликлиниках города. Например, в 15 городской поликлинике в Минске вакциной «Гриппол плюс» могут привить бесплатно и платно за 7,24 рубля, а «Инфлюваком» за 12,53 рубля. В коммерческом медцентре «ЛОДЭ» прививка «Инфлюваком» стоит 20,68 рублей, «Ваксигриппом» — 20,75 рублей, в «Экомедсервисе» — «Инфлюваком» стоит 20,50 рублей, «Ваксигриппом» — 20 рублей, в «Нордине» «Ваксигриппом» — 21,82 рублей.

Как правильно сделать прививку? Прививку против гриппа делают только после осмотра врача. Это касается и платных центров. Если у человека острое состояние или обострение хронического заболевания, то ему предложат дождаться улучшения и только потом пройти вакцинацию.

Как быстро после прививки сформируется иммунитет? Вакцина способствует формированию иммунитета уже через 7−14 дней после прививки. Его действие сохраняется до 6−12 месяцев. Насколько надежной будет защита зависит от возраста и состояния здоровья человека, индивидуальных особенностей. В среднем из 100 привитых 70−98 человек не заболеют гриппом. Если привитой заболеет, а это 2−30 человек из 100, то болезнь будет протекать в легкой форме и без осложнений.

Есть ли противопоказания для прививки против гриппа? Крайне редко возникают противопоказания к вакцинации против гриппа. Это может произойти в случае немедленной аллергической реакции в виде анафилактического шока, крапивницы, отека Квинке на белок куриных яиц. Ведь выращивание вакцинного вируса происходит на куриных эмбрионах. Такие реакции есть у тех, у кого при попытке съесть куриное яйцо в любом виде немедленно развивается отек нижней губы и горла. Если таких реакций нет, то вакцинация против гриппа для человека безопасна.

Какие осложнения может вызвать грипп? Грипп приводит к осложнениям в 10−15% случаев. Примерно у половины госпитализированных больных гриппом выявляют пневмонии (бактериальные, бактериально-вирусные, вирусные) преимущественно тяжелой и среднетяжелой форм. Второе место по распространенности занимают осложнения со стороны ЛОР-органов: гаймориты, отиты, синуситы, фронтиты, реже диагностируют поражения почек и печени, нервной и сердечно-сосудистой систем. Также может возникнуть обострение имеющейся хронической патологии на фоне угнетающего действия вируса на иммунитет.

Как отличить грипп от другой вирусной инфекции? Отличить грипп от другой ОРВИ бывает очень сложно . Некоторые инфекции протекают по типу того же гриппа. Тот же парагрипп может начинаться с температуры 39−40 °С, и только через день-два у больного появятся насморк и кашель. Если это грипп, то у человека резко поднимается температура, возникает интоксикация, светобоязнь, боли в костях, мышцах, постепенно усиливается сухой кашель, начинается слезотечение, примерно на третий день болезни наичнается насморк. В случае других ОРВИ, у пациента в первую очередь возникает насморк, боль в горле и зеве, кашель. Температуры может не быть, но в то же время она может повыситься сразу или через несколько дней.