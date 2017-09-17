Отпускные цены на отдельные лекарства будут снижены в Беларуси

Фото из архива

18 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Отпускные цены еще на ряд лекарственных средств будут снижены в Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Такое решение было принято по итогам недавнего совещания в Минздраве. В частности, РУП "Белмедпрепараты" совместно с представительством Astellas Pharma Europe B.V. (Нидерланды) было рекомендовано рассмотреть вопрос о снижении отпускных цен на препарат Такролимус. Это жизненно важный препарат, необходимый для пациентов, перенесших операцию по трансплантации. Пациенты обеспечиваются им на бесплатной основе.

"После семикратных переговоров поставщик сообщил о снижении контрактных цен в зависимости от дозировки на 37-55,5%. Общая сумма снижения составила $1,9 млн. При этом будет снижена стоимость bulk продукции и рентабельность производства. Иными словами, нидерландская компания будет поставлять лекарства для фасовки и конечной упаковки на предприятии "Белмедпрепараты" по более низким ценам", - рассказала начальник управления фармацевтической инспекции и организации лекарственного обеспечения Людмила Реутская. Предложенные поставщиком цены находятся в диапазоне или ниже, чем цены на фармрынках сопредельных стран.

Контрактные цены на отдельные наименования лекарств будут снижены до уровня цен в России и представительством ООО Takeda Osteuropa Holding GmbH (Австрия). Также рассматривается вопрос непосредственного участия компании в процедурах госзакупок без привлечения дистрибьюторов.

Белорусско-голландское совместное предприятие ООО "Фармлэнд" сообщило о снижении отпускной цены на таблетки Метформин, а Novartis Pharma Services AG (Швейцария) - на таблетки Эверолимус, поставки которых будут осуществляться по результатам процедур госзакупок.

Ранее некоторые отечественные производители сообщили о снижении отпускных цен на препараты Амоксициллин-ФТ и Липромак. Кроме того, Борисовскому заводу медпрепаратов рекомендовано снизить отпускную цену на таблетки Эуфиллин, РПУП "Академфарм" - на таблетки Циннаризин-НАН, ООО "Фармтехнология" - на капли Корвалол-Фарма.

Как пояснила Людмила Реутская, вопрос обеспечения ценовой доступности лекарственных средств находится на постоянном контроле в Минздраве. Проводимая в этом направлении работа позволила добиться устойчивого снижения цен на лекарства.

Минздрав совместно с РУП "Белфармация" разработал и реализует комплекс мер по снижению цен на отечественные препараты и лекарства зарубежного производства (ряд наименований) до их уровня в сопредельных государствах. "Еженедельно в министерстве проводятся переговоры по данному вопросу. Мы приглашаем производителей для обсуждения дальнейших возможностей снижения цен на лекарственные средства", - отметила Людмила Реутская.-0-