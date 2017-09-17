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Учение "Запад-2017" проходит прозрачно и открыто - международные наблюдатели

18.09.2017 18:35 — Новости Общества | БелТА  
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18 сентября, Осиповичи /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" проходит прозрачно и открыто. Об этом заявил журналистам сегодня на полигоне Осиповичский международный наблюдатель из Эстонии Томас Леетс, передает корреспондент БЕЛТА.

Перед началом практического розыгрыша боевых действий для наблюдателей провели брифинг и ознакомили подробно со сценарием. "Все прошло четко по этапам. Никаких нарушений мы не увидели, все идет как и запланировано", - отметил Томас Леетс.

"Хотя учение еще не завершилось, мы очень довольны тем, что увидели. Важно, что все проходит гласно и открыто, мы получаем ответы на все интересующие нас вопросы", - подчеркнула международный наблюдатель из Норвегии Ранхилд Хустад.

Всего наблюдение за учением на полигоне Осиповичский сегодня вели 14 международных наблюдателей из 7 стран: Латвии, Литвы, Норвегии, Эстонии, Польши, Украины и Швеции. В освещении мероприятия были задействованы более 50 журналистов, из них 30 представителей международных СМИ.-0-

 
 
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18 сентября, Осиповичи /Сергей Кулягин - БЕЛТА/. Стратегическое учение вооруженных сил Беларуси и России "Запад-2017" проходит прозрачно и открыто. Об этом заявил...

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