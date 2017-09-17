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За один вечер гомельские пограничники задержали четверых нарушителей границы

18.09.2017 18:34 — Новости Общества | Tut.by  
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В воскресенье гомельские пограничники обнаружили сразу четверых нарушителей границы. Двоих из них — граждан Сирии пришлось задерживать с помощью служебной собаки. Подробности сообщает сайт Госпогранкомитета.

Сначала в двухстах метрах от государственного рубежа в Гомельском районе с помощью камеры видеонаблюдения сигнализационного комплекса был замечен неизвестный с сумкой. Через 7 минут он был задержан. Мужчина представился гражданином Украины. Но документов, удостоверяющих личность, у него при себе не оказалось. Задержанный рассказал, что пытался таким способом попасть домой, в Украину.

Часом позже в том же районе двое неизвестных пытались преодолеть инженерные сооружения на участке одного из подразделений Гомельской пограничной группы. К месту была направлена тревожная группа. Нарушителей задержали с помощью служебной собаки. Ими оказались граждане Сирийской Арабской Республики. Как рассказали задержанные 30-летние мужчины таким образом они пытались попасть в страны Западной Европы.

В этот же вечер в районе железнодорожной станции «Кравцовка» пограничный наряд задержал гражданина Молдовы, пытавшегося попасть на территорию Украины вне пунктов пропуска из-за проблем с документами.

В отношении всех задержанных начат административный процесс по статье «Незаконное пересечение госграницы». Им грозит административное взыскание в виде предупреждения с депортацией либо наложение штрафа в размере от десяти до ста базовых величин с депортацией или без депортации.

 
 
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Двоих пришлось задерживать с помощью служебной собаки. Ими оказались граждане Сирийской Арабской Республики.

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