Косари из деревни на Витебщине стали чемпионами мира по сенокошению

Чемпионат мира по сенокошению проходил в Польше. Белорусы на соревнованиях обошли французов, бельгийцев и поляков, и взяли два «золота» и одну «бронзу», сообщают «Витебские вести».



Фото: Тамара Пашкевич, «Витебские вести»

Нашу страну на соревнованиях представляли косари из деревни Жилинские на Поставщине, а также команды Споровского биологического заказника и Березинского биосферного заповедника. Жилинские заняли первое место среди фермеров, споровские косари — среди работников национальных парков, а березинские спортсмены в этой же категории стали третьими.

Как рассказал изданию руководитель жилинской команды Петр Король, серьезными соперниками для белорусов были поляки, а строгое жюри обращало внимание на каждую мелочь, но у наших земляков не к чему было придраться.