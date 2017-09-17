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Косари из деревни на Витебщине стали чемпионами мира по сенокошению

18.09.2017 20:04 — Новости Общества | Tut.by  
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Чемпионат мира по сенокошению проходил в Польше. Белорусы на соревнованиях обошли французов, бельгийцев и поляков, и взяли два «золота» и одну «бронзу», сообщают «Витебские вести».


Фото: Тамара Пашкевич, «Витебские вести»

Нашу страну на соревнованиях представляли косари из деревни Жилинские на Поставщине, а также команды Споровского биологического заказника и Березинского биосферного заповедника. Жилинские заняли первое место среди фермеров, споровские косари — среди работников национальных парков, а березинские спортсмены в этой же категории стали третьими.

Как рассказал изданию руководитель жилинской команды Петр Король, серьезными соперниками для белорусов были поляки, а строгое жюри обращало внимание на каждую мелочь, но у наших земляков не к чему было придраться.

 
 
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Серьезными соперниками для белорусов были поляки.

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