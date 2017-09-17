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С завтрашнего дня проезд в минском метро можно будет оплатить карточкой прямо на турникете

18.09.2017 20:21 — Новости Общества | Tut.by  
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С 19 сентября проезд в метро можно будет оплатить с помощью бесконтактной банковской карточки Visa прямо на турникете на станции «Площадь Ленина». Об этом рассказал пресс-секретарь столичной подземки Андрей Кузьмин.

Первый брендированный турникет с возможностью оплаты за проезд с помощью карточек Visa payWave появится завтра на входе на станцию «Площадь Ленина» со стороны «Столицы». Он будет выглядеть вот так.

Фото с сайта metropoliten.by

Чтобы оплатить проезд, нужно будет приложить бесконтактную карточку любого банка к валидатору сверху турникета, с нее спишется 60 копеек и после этого вы сможете проходить дальше. При этом турникет по-прежнему будет принимать жетоны и проездные. Систему презентуют минчанам в 14.00 во вторник и мы расскажем о ней подробнее.


Этот проект — очередной шаг в программе развития современных перспективных технологий в минском метро, отмечают на сайте подземки.

«Внедрение системы бесконтактных платежей значительно повысит культуру обслуживания пассажиров нашей подземки, станет удобным средством оплаты проезда не только для минчан, но и особенно — для гостей столицы Беларуси», — сказано в сообщении.

 
 
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Первый такой турникет заработает на станции "Площадь Ленина".

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