В деревне под Слуцком неизвестные охотники застрелили аиста

Инцидент произошел в деревне Целевичи Слуцкого района в субботу 16 сентября. Неизвестные в камуфляжной форме застрелили аиста, сообщает «Інфа-кур'ер» .



Фото предоставлено семьей Грек изданию «Інфа-кур'ер»

Как рассказали местные дачники Анатолий и Татьяна Грек, в субботу мимо их дома проехали две машины — Volkswagen Golf и Volkswagen Transporter. Они направлялись в ту сторону, куда обычно люди ездят на охоту. Через пару минут раздались два выстрела. Дачники не придали этому значения.

Спустя несколько минут мужчина пошел в огород и заметил убитого аиста: у него были прострелены лапа, шея и спина.

Супруги рассказывают, что их соседка видела, как из микроавтобуса вышел человек в камуфляжной форме и выстрелил, но не поняла, в кого стреляли. Четверо аистов улетели, один не успел.

Номера машин, сокрушаются супруги, они не запомнили. Но охотников найти все же попытались, проехав по окрестностям на машине, правда, безрезультатно.

Анатолий и Татьяна написали заявление в милицию, а также сообщили об инциденте в Слуцкий лесхоз и теперь планируют проконсультироваться в прокураторе, как им действовать дальше.

«Я очень хочу встретиться с охотником и посмотреть ему в глаза. Это произошло в 30 метрах от нашего огорода — в черте деревни. А если бы там дети играли, выходной же день, все на даче? Сегодня он убил аиста, а завтра что? Человека? Для меня это был потерянный день. Я места себе не находила — рыдала. Хочу, чтобы виновных наказали», — говорит Татьяна Грек.

Как рассказал директор ОО «Ахова птушак Бацькаўшчыны» Александр Василевский, белый аист находится под охраной закона, охота на эту птицу запрещена. Кроме того, запрещается стрелять и находиться с заряженным охотничьим оружием в населенных пунктах.

Ведущий инженер по охотничьему хозяйству Слуцкого лесхоза Юрий Доманский в комментарии изданию сообщил, что о данном инциденте знают и сейчас работают совместно со Слуцким РОВД над установлением личности охотников.