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В Бресте диспетчер МЧС отговорил женщину от суицида

18.09.2017 23:01 — Новости Общества | Tut.by  
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В Бресте диспетчер МЧС отговорил женщину прыгать с балкона 9-го этажа общежития, сообщили в пресс-службе МЧС.

16 сентября, в 22.00, спасателям позвонила женщина. Она сообщила, что находится на балконе 9-го этажа и собирается прыгнуть вниз.

Старший прапорщик Владимир Шилеев по телефону установил контакт со звонившей и смог определить ее местонахождение. К месту были направлены спасатели и медики. В результате телефонного разговора диспетчеру удалось уговорить женщину отказаться от суицида.

 
Теги: Брест
 
 
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Женщина собиралась прыгать с балкона 9-го этажа общежития.

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