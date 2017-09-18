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В Бресте диспетчер МЧС отговорил женщину от суицида
18.09.2017 23:01 — Новости Общества | Tut.by
В Бресте диспетчер МЧС отговорил женщину прыгать с балкона 9-го этажа общежития,
16 сентября, в 22.00, спасателям позвонила женщина. Она сообщила, что находится на балконе 9-го этажа и собирается прыгнуть вниз.
Старший прапорщик Владимир Шилеев по телефону установил контакт со звонившей и смог определить ее местонахождение. К месту были направлены спасатели и медики. В результате телефонного разговора диспетчеру удалось уговорить женщину отказаться от суицида.
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Женщина собиралась прыгать с балкона 9-го этажа общежития.
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