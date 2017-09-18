В Бресте диспетчер МЧС отговорил женщину от суицида

В Бресте диспетчер МЧС отговорил женщину прыгать с балкона 9-го этажа общежития, сообщили в пресс-службе МЧС.

16 сентября, в 22.00, спасателям позвонила женщина. Она сообщила, что находится на балконе 9-го этажа и собирается прыгнуть вниз.

Старший прапорщик Владимир Шилеев по телефону установил контакт со звонившей и смог определить ее местонахождение. К месту были направлены спасатели и медики. В результате телефонного разговора диспетчеру удалось уговорить женщину отказаться от суицида.