Циклон «Томас» принес на северо-запад Беларуси дожди и сильный ветер. На Брестчине без электроснабжения остались более 40 населенных пунктов, на Шарковщине за считаные часы выпала треть месячной нормы осадков передает телеканал ОНТ .

Гомеле упавшее дерево раздавило припаркованную Honda">В Гомеле и Минске сильный ветер валил деревья. Но рекордные его порывы были зафиксированы в Новогрудке — 23 м/с!



Больше всего досталось Витебской области. На Шарковщине за считаные часы выпала треть месячной нормы осадков, а в Браславе за сутки выпала месячная норма осадков. Многие улицы города оказались затопленными.



В Браславе выпала месячная норма осадков

На завтра по республике вновь объявлен оранжевый уровень опасности. Ночью и утром вторника во многих районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с, местами — до 21−24 м/с.

В Минске ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с.

Как рассказали синоптики, циклон «Томас» зародился в районе Чехии и Словакии. Прежде чем прийти к нам, срывал крыши и валил деревья в Украине, обесточил около 500 населенных пунктов в шести областях. В Румынии не обошлось без жертв — восемь человек погибли, около 70 пострадали. «Томас» затронул также Сербию, Хорватию, Боснию и Герцеговину.