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Завтра опять оранжевый. В Беларусь пришел циклон "Томас"
18.09.2017 22:53 — Новости Общества | Tut.by
Циклон «Томас» принес на северо-запад Беларуси дожди и сильный ветер. На Брестчине
Гомеле упавшее дерево раздавило припаркованную Honda">В Гомеле и Минске сильный ветер валил деревья. Но рекордные его порывы были зафиксированы в Новогрудке — 23 м/с!
На завтра по республике вновь объявлен оранжевый уровень опасности. Ночью и утром вторника во многих районах республики ожидается
В Минске ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с.
Как рассказали синоптики, циклон «Томас» зародился в районе Чехии и Словакии. Прежде чем прийти к нам, срывал крыши и валил деревья в Украине, обесточил около 500 населенных пунктов в шести областях. В Румынии не обошлось без жертв — восемь человек погибли, около 70 пострадали. «Томас» затронул также Сербию, Хорватию, Боснию и Герцеговину.
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Рекордные порывы ветра были зафиксированы в Новогрудке - 23 м/с!
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