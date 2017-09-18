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Завтра опять оранжевый. В Беларусь пришел циклон "Томас"

18.09.2017 22:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Циклон «Томас» принес на северо-запад Беларуси дожди и сильный ветер. На Брестчине без электроснабжения остались более 40 населенных пунктов, на Шарковщине за считаные часы выпала треть месячной нормы осадков передает телеканал ОНТ.

Гомеле упавшее дерево раздавило припаркованную Honda">В Гомеле и Минске сильный ветер валил деревья. Но рекордные его порывы были зафиксированы в Новогрудке — 23 м/с!


Больше всего досталось Витебской области. На Шарковщине за считаные часы выпала треть месячной нормы осадков, а в Браславе за сутки выпала месячная норма осадков. Многие улицы города оказались затопленными.


В Браславе выпала месячная норма осадков

На завтра по республике вновь объявлен оранжевый уровень опасности. Ночью и утром вторника во многих районах республики ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с, местами — до 21−24 м/с.

В Минске ожидается усиление ветра порывами до 15−20 м/с.

Как рассказали синоптики, циклон «Томас» зародился в районе Чехии и Словакии. Прежде чем прийти к нам, срывал крыши и валил деревья в Украине, обесточил около 500 населенных пунктов в шести областях. В Румынии не обошлось без жертв — восемь человек погибли, около 70 пострадали. «Томас» затронул также Сербию, Хорватию, Боснию и Герцеговину.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Рекордные порывы ветра были зафиксированы в Новогрудке - 23 м/с!

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