Брестские ковры переданы в дар православным Франции

10 сентября в Париже в дар православному Свято-Троицкому кафедральному собору были переданы 22 изделия производства ОАО «Ковры Бреста», пишет "Вечерний Брест".





От имени посольства Беларуси во Франции и консула Франции в Бресте Леонида Стаецкого их вручил епископу Корсунскому Нестору посол Беларуси во Франции Павел Латушко. Дипломат также поздравил о. Нестора с 7-летием рукоположения в сан епископа. Корсунская епархия включает в себя православные приходы во Франции, Испании, Швейцарии и Португалии. Об этом сообщает официальный сайт посольства Беларуси во Франции.