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Брестские ковры переданы в дар православным Франции
19.09.2017 07:05 — Новости Общества | Tut.by
10 сентября в Париже в дар православному Свято-Троицкому кафедральному собору были переданы 22 изделия производства ОАО «Ковры Бреста», пишет "Вечерний Брест".
От имени посольства Беларуси во Франции и консула Франции в Бресте Леонида Стаецкого их вручил епископу Корсунскому Нестору посол Беларуси во Франции Павел Латушко. Дипломат также поздравил о. Нестора с 7-летием рукоположения в сан епископа. Корсунская епархия включает в себя православные приходы во Франции, Испании, Швейцарии и Португалии. Об этом сообщает официальный сайт посольства Беларуси во Франции.
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Их вручил епископу Корсунскому Нестору Посол Беларуси во Франции Павел Латушко.
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