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Камни из Иерусалима, копии витражей Шагала. В октябре в Витебске откроется новая синагога
19.09.2017 07:05 — Новости Общества | Tut.by
Камни из Иерусалима, копии шагаловских витражей и миква — аналогов новому зданию в мире нет, утверждают в иудейской общине. Ожидается, что открытие
В конце 1980-х годов в Витебске действовала синагога в старом, требовавшем серьезного ремонта деревянном доме. Здание привели в порядок, и более четверти века верующие собираются здесь на молитву и праздники.
Однако, как рассказал председатель Витебской иудейской общины «Дом Израиля» Леонид Томчин, небольшой молельный зал уже не может вместить всех желающих. Поэтому рядом со старым молитвенным домом на улице Грибоедова решили построить новую синагогу.
Красивое здание вписалось
У храма есть название — «Шатер Давида». Здесь два этажа. Площадь внутренних помещений — 550 квадратных метров. Круглый холл со стеклянным куполом, просторный молитвенный зал с балконом для женщин. Предусмотрен большой учебный класс, оборудованный для лекций, кинопоказов, организации выставок. В синагоге есть миква — специальный бассейн для ритуальных омовений.
В стену здания встроены камни, привезенные из Иерусалима. Помещение украсили копии шагаловских витражей «Двенадцать колен Израилевых», сделанных на стекле с внутренней подсветкой.
Над проектом работала компания «Вирсо», а над его архитектурной частью — Алексей Федористов.
Оба здания — и старое, и новое — составят синагогальный комплекс. Так, в нынешнем молитвенном доме будет трапезная, где после молитвы можно будет принять кошерную (разрешенную) пищу.
Напомним, синагогу на Грибоедова, 12 начали строить в 2015 году. На месте будущего культового сооружения раньше находилось старое здание в аварийном состоянии. Его пришлось разобрать.
Постройка станет первой синагогой в Витебске за последние 100 лет: после революции их уже не возводили. Сейчас
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Камни из Иерусалима, копии шагаловских витражей и миква - аналогов новому зданию в мире нет, утверждают в иудейской общине. Ожидается, что открытие новой синагоги...
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