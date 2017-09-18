Камни из Иерусалима, копии витражей Шагала. В октябре в Витебске откроется новая синагога

Камни из Иерусалима, копии шагаловских витражей и миква — аналогов новому зданию в мире нет, утверждают в иудейской общине. Ожидается, что открытие новой синагоги состоится в октябре.



Новая синагога на улице Грибоедова. Фото: Светлана Васильева

В конце 1980-х годов в Витебске действовала синагога в старом, требовавшем серьезного ремонта деревянном доме. Здание привели в порядок, и более четверти века верующие собираются здесь на молитву и праздники.

Однако, как рассказал председатель Витебской иудейской общины «Дом Израиля» Леонид Томчин, небольшой молельный зал уже не может вместить всех желающих. Поэтому рядом со старым молитвенным домом на улице Грибоедова решили построить новую синагогу.

Красивое здание вписалось в старый городской район Песковатики , где издавна жило много еврейских семей. Здесь сохранились дома из красного кирпича, которые помнят позапрошлый век.

У храма есть название — «Шатер Давида». Здесь два этажа. Площадь внутренних помещений — 550 квадратных метров. Круглый холл со стеклянным куполом, просторный молитвенный зал с балконом для женщин. Предусмотрен большой учебный класс, оборудованный для лекций, кинопоказов, организации выставок. В синагоге есть миква — специальный бассейн для ритуальных омовений.

В стену здания встроены камни, привезенные из Иерусалима. Помещение украсили копии шагаловских витражей «Двенадцать колен Израилевых», сделанных на стекле с внутренней подсветкой.

Над проектом работала компания «Вирсо», а над его архитектурной частью — Алексей Федористов.

Оба здания — и старое, и новое — составят синагогальный комплекс. Так, в нынешнем молитвенном доме будет трапезная, где после молитвы можно будет принять кошерную (разрешенную) пищу.



Старая синагога на улице 1-я Колхозная. Фото: Светлана Васильева

Напомним, синагогу на Грибоедова, 12 начали строить в 2015 году. На месте будущего культового сооружения раньше находилось старое здание в аварийном состоянии. Его пришлось разобрать.

Постройка станет первой синагогой в Витебске за последние 100 лет: после революции их уже не возводили. Сейчас сохранились только руины аутентичного здания Большой Любавичской синагоги начала XX века на улице Революционной (бывшей Большой Ильинской). В то время она была одной из почти 60 синагог в городе: иудеи по переписи 1897 года составляли 52,4% населения Витебска.