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Последствия циклона "Томас": поваленные деревья, сорванные крыши и отключение электроэнергии
19.09.2017 07:32 — Новости Общества | Tut.by
Циклон «Томас» принес в Беларусь поваленные деревья, снесенные крыши и отключения электроэнергии.
Гомеле упавшее дерево раздавило припаркованную Honda">В Гомеле и Минске сильный ветер валил деревья. Но рекордные его порывы были зафиксированы в Новогрудке — 23 метра в секунду. Больше всего досталось Витебской области. На Шарковщине за считаные часы выпала треть месячной нормы осадков, а
Как сообщил официальный представитель ГПО «Белэнерго» Александр Мальков, за прошедшие сутки было восстановлено электроснабжение в 653 населенных пунктах на территории Беларуси.
Устранением неполадок занимались порядка 500 человек персонала энергоснабжающих организаций и 198 единиц техники. Благодяря своевременной подготовке персонала и достаточнму оснащению бригад, отключения в распределительных сетях устранялись оперативно.
«По состоянию на 7.00 19 сентября ведутся работы по восстановлению электроснабжения в 41 населенном пункте, отключения в которых произошли ночью или утром 19 сентября. В Минской области 23 таких пункта, в Могилевсокй — 7, остальные в Гомельской и Витебской областях», — рассказал Александр Мальков. Он также отметил, что ситуация постоянно находится под контролем.
Напомним, 19 сентября в Беларуси вновь
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По состоянию на 7.00 без электричества остается еще 41 населенный пункт.
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