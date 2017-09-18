Циклон «Томас» принес в Беларусь поваленные деревья, снесенные крыши и отключения электроэнергии.



В Браславе выпала месячная норма осадков

Гомеле упавшее дерево раздавило припаркованную Honda">В Гомеле и Минске сильный ветер валил деревья. Но рекордные его порывы были зафиксированы в Новогрудке — 23 метра в секунду. Больше всего досталось Витебской области. На Шарковщине за считаные часы выпала треть месячной нормы осадков, а в Браславе за сутки выпала месячная норма осадков. Многие улицы города оказались затопленными.

Как сообщил официальный представитель ГПО «Белэнерго» Александр Мальков, за прошедшие сутки было восстановлено электроснабжение в 653 населенных пунктах на территории Беларуси.

Устранением неполадок занимались порядка 500 человек персонала энергоснабжающих организаций и 198 единиц техники. Благодяря своевременной подготовке персонала и достаточнму оснащению бригад, отключения в распределительных сетях устранялись оперативно.

«По состоянию на 7.00 19 сентября ведутся работы по восстановлению электроснабжения в 41 населенном пункте, отключения в которых произошли ночью или утром 19 сентября. В Минской области 23 таких пункта, в Могилевсокй — 7, остальные в Гомельской и Витебской областях», — рассказал Александр Мальков. Он также отметил, что ситуация постоянно находится под контролем.

Напомним, 19 сентября в Беларуси вновь объявлен оранжевый уровень опасности.