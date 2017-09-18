Будет ли в Минске World Class? Российская фитнес-сеть расторгла договор с ФОКом в Малиновке

Недавно мы писали о том, что компания «АЗС-групп» в 2016 году продала людям годовые абонементы в фитнес-клуб крупной российской сети World Class в Малиновке, но так его и не открыла. Деньги тоже вернули Минске: пока не открывается, а деньги за абонементы возвращает не всем">не всем. А на днях стало известно, что World Class и вовсе разрывает отношения с белорусским партнером. Что будет с уже купленными абонементами и что по этому поводу думает руководитель «АЗС-групп» — в нашем материале.





Напомним, ФОК на пересечении улиц Рафиева и Белецкого начали строить в 2014 году. Но сроки сдачи объекта затянулись как минимум на год. Тогда, в 2016-ом, мы пообщались с руководителем компании застройщика «Имобиленинвест» Михаилом Ситником. Он рассказал , что в ФОКе откроют фитнес-клуб российской сети World Class. Кстати, франшизу купила компания «АЗС-групп», в которой Ситник — заместитель директора.

Развитием франчайзинга фитнес-сети занимается компания «Русская Фитнес Группа». Недавно они отозвали франшизу у «АЗС-групп» и сейчас ищут нового партнера в Минске. Ситуацию по неудачной попытке запуска World Class в Малиновке прокомментировал директор по развитию франчайзинга «Русской Фитнес Группы» Игорь Шашкин.

— В связи с невыполнением обязательств «Русская Фитнес Группа» расторгла договор с «АЗС-групп», с которой сотрудничала по открытию клуба в Минске. Тем не менее, сейчас наша компания находится в процессе переговоров с новыми потенциальными партнерами в Беларуси. Ориентировочные сроки открытия фитнес-клуба с новыми партнерами — 2018 год.

Мы уточнили, как лучше поступить людям, которые купили абонементы сети в Минске год назад, а сейчас остались без денег и не могут дождаться открытия ФОКа. Шашкин говорит, что всем партнерам рекомендуют придерживаться стандартов сети и все-таки возвращать деньги.

— Если клиенты не могут получить назад свои денежные средства, необходимо решать этот вопрос в рамках действующего законодательства. Что касается льготных условий для клиентов, уже купивших абонемент в клуб в Малиновке, мы их обсуждаем в рамках контракта с новым партнером.

Ситник: «В ближайшую недельку-две введем в эксплуатацию»

Получив ответы Шашкина, мы сходили в ФОК и встретились с Михаилом Ситником — руководителем компании застройщика и попросили его прокомментировать ситуацию.

Ситник провел нас по зданию и сказал, что «через неделю-две объект запустят». Показал залы, где, как он уверен, будет World Class. После первой публикации, Михаил Ситник был недоволен тем, что мы якобы искажаем информацию, поэтому публикуем расшифровку разговора по теме запуска клуба по франшизе.

— Нам осталось получить последнее заключение. Юридический адрес уже здесь.

— Как вы могли его оформить, если ФОК еще не сдан?

— Мы получили [юридический адрес] под гарантийное письмо.

<…>

— А World Class российской сети тут будет?

— Да, конечно. У нас готовность есть по полному комплексу 100%! Осталось положить покрытие, мы провели озвучку по всему комплексу, wi-fi, видеонаблюдение по клубу, полностью все серверное, система контроля доступа.

— World Class открывается от какой компании? «АЗС-групп»?

— Ну планируем, да.





























<…>

— Что будет с людьми, которые говорят, что им до сих пор не могут вернуть деньги?

— С людьми, которым не вернули деньги по объективным причинам — по задержке, мы встречались здесь в ФОКе. Я им объяснил, что в ближайшее время мы вернем все деньги. И еще раз предложил альтернативный вариант — на период задержки открытия клуба предлагаем одинаковое продление. То есть если мы на шесть месяцев задержали клуб, то на шесть месяцев компенсируем.

<…>

— Мы получили официальный ответ, о том, что франшизу у вас отозвали. Как будете открывать World Class?

— Мы пока приостановили взаимоотношения по франшизе, потому что не ввели объект в заявленные сроки. Соответственно, этот переговорный процесс будет восстановлен после того, как мы введем объект в эксплуатацию.

— В какие сроки планируете открыть объект, когда люди смогут к вам прийти?

— В ближайшую недельку-две планируем закончить с актом ввода и ввести объект в эксплуатацию и соответственно начинать [готовить] клуб к открытию.