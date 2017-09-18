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Будет ли в Минске World Class? Российская фитнес-сеть расторгла договор с ФОКом в Малиновке
19.09.2017 07:30 — Новости Общества | Tut.by
Недавно мы писали о том, что компания «АЗС-групп» в 2016 году продала людям годовые абонементы в фитнес-клуб крупной российской сети World Class в Малиновке, но так его и не открыла. Деньги тоже вернули Минске: пока не открывается, а деньги за абонементы возвращает не всем">не всем. А на днях стало известно, что World Class и вовсе разрывает отношения с белорусским партнером. Что будет с уже купленными абонементами и что по этому поводу думает руководитель «АЗС-групп» — в нашем материале.
Напомним, ФОК на пересечении улиц Рафиева и Белецкого начали строить в 2014 году. Но сроки сдачи объекта затянулись как минимум на год. Тогда, в 2016-ом, мы пообщались с руководителем компании застройщика «Имобиленинвест» Михаилом Ситником. Он
Развитием франчайзинга фитнес-сети занимается компания «Русская Фитнес Группа». Недавно они отозвали франшизу у «АЗС-групп» и сейчас ищут нового партнера в Минске. Ситуацию по неудачной попытке запуска World Class в Малиновке прокомментировал директор по развитию франчайзинга «Русской Фитнес Группы» Игорь Шашкин.
— В связи с невыполнением обязательств «Русская Фитнес Группа» расторгла договор с «АЗС-групп», с которой сотрудничала по открытию клуба в Минске. Тем не менее, сейчас наша компания находится в процессе переговоров с новыми потенциальными партнерами в Беларуси. Ориентировочные сроки открытия фитнес-клуба с новыми партнерами — 2018 год.
Мы уточнили, как лучше поступить людям, которые купили абонементы сети в Минске год назад, а сейчас остались без денег и не могут дождаться открытия ФОКа. Шашкин говорит, что всем партнерам рекомендуют придерживаться стандартов сети и все-таки возвращать деньги.
— Если клиенты не могут получить назад свои денежные средства, необходимо решать этот вопрос в рамках действующего законодательства. Что касается льготных условий для клиентов, уже купивших абонемент в клуб в Малиновке, мы их обсуждаем в рамках контракта с новым партнером.
Ситник: «В ближайшую недельку-две введем в эксплуатацию»
Получив ответы Шашкина, мы сходили в ФОК и встретились с Михаилом Ситником — руководителем компании застройщика и попросили его прокомментировать ситуацию.
Ситник провел нас по зданию и сказал, что «через неделю-две объект запустят». Показал залы, где, как он уверен, будет World Class. После
— Нам осталось получить последнее заключение. Юридический адрес уже здесь.
— Как вы могли его оформить, если ФОК еще не сдан?
— Мы получили [юридический адрес] под гарантийное письмо.
<…>
— А World Class российской сети тут будет?
— Да, конечно. У нас готовность есть по полному комплексу 100%! Осталось положить покрытие, мы провели озвучку по всему комплексу, wi-fi, видеонаблюдение по клубу, полностью все серверное, система контроля доступа.
— World Class открывается от какой компании? «АЗС-групп»?
— Ну планируем, да.
<…>
— Что будет с людьми, которые говорят, что им до сих пор не могут вернуть деньги?
— С людьми, которым не вернули деньги по объективным причинам — по задержке, мы встречались здесь в ФОКе. Я им объяснил, что в ближайшее время мы вернем все деньги. И еще раз предложил альтернативный вариант — на период задержки открытия клуба предлагаем одинаковое продление. То есть если мы на шесть месяцев задержали клуб, то на шесть месяцев компенсируем.
<…>
— Мы получили официальный ответ, о том, что франшизу у вас отозвали. Как будете открывать World Class?
— Мы пока приостановили взаимоотношения по франшизе, потому что не ввели объект в заявленные сроки. Соответственно, этот переговорный процесс будет восстановлен после того, как мы введем объект в эксплуатацию.
— В какие сроки планируете открыть объект, когда люди смогут к вам прийти?
— В ближайшую недельку-две планируем закончить с актом ввода и ввести объект в эксплуатацию и соответственно начинать [готовить] клуб к открытию.
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Что будет с уже купленными абонементами и когда откроют ФОК в Малиновке - в нашем материале.
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