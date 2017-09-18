Красивая картинка на БТ, вредные привычки белорусов и стройка Грабовского - все за вчера

Вы же помните, что в Беларуси действует несколько тарифов на оплату электроэнергии — в зависимости от объемов потребления и от времени суток? Вот здесь энергетики рассказывают, как может быть выгоднее платить лично вам.
А в деревне Волковичи идет война: местные уже год выясняют отношения с известным белорусским хоккеистом Михаилом Грабовским. Они недовольны тем, что он «захватил значительную часть проезжей части», построив бетонный забор высотой семь метров. переписываются с местными властями, но получают странные ответы: «якобы президент лично разрешил отдать в пользование частному лицу земли общего пользования».
И обязательно прочтите, как и где воруют деньги с наших счетов и что банки делают, чтобы защитить нас. Запомните: если ваша карта лежит в вашем кармане — это не значит, что прямо сейчас с нее никто не уводит ваши рубли!
ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ
Вот здесь вы узнаете, как Россия и Беларусь оказались на пороге сахарной войны. Напомним, недавно глава Минсельхоза России предложил ограничить импорт «дешевого» сахара из Казахстана и Беларуси, если они будут продолжать вести «недобросовестную» торговую политику. Белорусская и казахская стороны удивились.
Эпидемия гриппа, к сожалению, придет так же верно и в свое время, как и Новый год. Если вы не противник вакцинации, то именно для вас мы собрали всю информацию: где, как и за сколько сделать прививку от гриппа. Отвечаем на десять важных вопросов.
Кстати. Банально, но факт: желтеют деревья, а значит грибы в лентах социальных сетей совсем скоро сменятся фотографиями с золотыми листьями. И мы тут как тут: собрали топ-7 мест для красивой фотосессии в красивые осенние деньки в столице и за ее пределами. Готовьтесь к выходным, они вроде бы должны быть без дождей, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить!
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