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Красивая картинка на БТ, вредные привычки белорусов и стройка Грабовского - все за вчера

19.09.2017 07:27 — Новости Общества | Tut.by  
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Доброе утро!

Погода на неделе радовать не будет — так же противно, как было вчера, разве что чуть теплее: дожди, ураганный ветер и температура до +26 °С.


ВАЖНОЕ

Вы же помните, что в Беларуси действует несколько тарифов на оплату электроэнергии — в зависимости от объемов потребления и от времени суток? Вот здесь энергетики рассказывают, как может быть выгоднее платить лично вам.

Кстати, вчера глава ЕБРР прокомментировал перевод белорусов на 100-процентную оплату «коммуналки»: во-первых, говорит, это важно с точки зрения экономики, во-вторых — серьезный социальный и политический шаг.

Наконец-то белорусские телеканалы начнут показывать нормальную картинку! Мы сейчас о качестве изображения: уже в первом квартале 2018 года БТ обещает перейти на вещание в HD-формате.

Украинский вопрос вчера получил развитие: США и Украина забраковали российский проект резолюции о миссии ООН на Донбассе. Киев же вовсе может разработать собственный вариант. Будем следить.

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Как вы думаете, в вашей семье питаются правильно? Вот здесь гастроэнтеролог рассказал нам о самых вредных привычках белорусов — и нет, это не чипсы: «У гаджетоманов и жертв цейтнота прием пищи никогда не будет здоровым… Выбирайте — либо хлеб, либо зрелища».

Продолжаем рассказывать о нашем Большом путешествии по США на автомобиле. Побывали в Лас-Вегасе. Наш Стас Коршунов говорит, что это не город — это Диснейленд для взрослых с казино на каждом шагу. И вот наш чудесный репортаж из этого отвязного места.


А в деревне Волковичи идет война: местные уже год выясняют отношения с известным белорусским хоккеистом Михаилом Грабовским. Они недовольны тем, что он «захватил значительную часть проезжей части», построив бетонный забор высотой семь метров. переписываются с местными властями, но получают странные ответы: «якобы президент лично разрешил отдать в пользование частному лицу земли общего пользования».

И обязательно прочтите, как и где воруют деньги с наших счетов и что банки делают, чтобы защитить нас. Запомните: если ваша карта лежит в вашем кармане — это не значит, что прямо сейчас с нее никто не уводит ваши рубли!

ЧТО ЕЩЕ СТОИТ ПОСМОТРЕТЬ И ПОЧИТАТЬ

Вот здесь вы узнаете, как Россия и Беларусь оказались на пороге сахарной войны. Напомним, недавно глава Минсельхоза России предложил ограничить импорт «дешевого» сахара из Казахстана и Беларуси, если они будут продолжать вести «недобросовестную» торговую политику. Белорусская и казахская стороны удивились.

Эпидемия гриппа, к сожалению, придет так же верно и в свое время, как и Новый год. Если вы не противник вакцинации, то именно для вас мы собрали всю информацию: где, как и за сколько сделать прививку от гриппа. Отвечаем на десять важных вопросов.

И напоследок обязательно посмотрите лучшие фотографии дикой природы нынешнего года. Такая красота!


Все новости понедельника, 18 сентября

Кстати. Банально, но факт: желтеют деревья, а значит грибы в лентах социальных сетей совсем скоро сменятся фотографиями с золотыми листьями. И мы тут как тут: собрали топ-7 мест для красивой фотосессии в красивые осенние деньки в столице и за ее пределами. Готовьтесь к выходным, они вроде бы должны быть без дождей, тьфу-тьфу-тьфу, чтобы не сглазить!

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Доброе утро! Погода на неделе радовать не будет - так же противно, как было вчера, разве что чуть теплее.

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