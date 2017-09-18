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В Каменце на месте бывшей синагоги нашли останки четырех человек

19.09.2017 07:25 — Новости Общества | Tut.by  
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17 сентября в Каменце при земляных работах обнаружили человеческие кости, сообщает государственный комитет судебных экспертиз.

Прибывший на место эксперт определил, что по количеству фрагментов останков можно говорить о захоронении не менее четырех человек.

По информации местных жителей, на данной территории ранее находилась синагога, которая во времена фашистской оккупации была разобрана. Что стало с еврейскими священнослужителями — неизвестно.

Случаи обнаружения костных останков в Каменецком районе не являются редкостью. На минувшей неделе, 14 сентября, в деревне Турна Большая местные жители на обочине полевой дороги также обнаружили останки. Как отмечают эксперты, на данной территории ранее фиксировались находки боеприпасов, относящиеся к периоду Великой Отечественной войны.

 
 
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По информации местных жителей, на данной территории ранее находилась синагога, которая во времена фашистской оккупации была разобрана.

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