В Каменце на месте бывшей синагоги нашли останки четырех человек

17 сентября в Каменце при земляных работах обнаружили человеческие кости, сообщает государственный комитет судебных экспертиз.

Прибывший на место эксперт определил, что по количеству фрагментов останков можно говорить о захоронении не менее четырех человек.

По информации местных жителей, на данной территории ранее находилась синагога, которая во времена фашистской оккупации была разобрана. Что стало с еврейскими священнослужителями — неизвестно.

Случаи обнаружения костных останков в Каменецком районе не являются редкостью. На минувшей неделе, 14 сентября, в деревне Турна Большая местные жители на обочине полевой дороги также обнаружили останки. Как отмечают эксперты, на данной территории ранее фиксировались находки боеприпасов, относящиеся к периоду Великой Отечественной войны.