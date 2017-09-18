Как искать подработку в Орше, не теряя времени

Подработки не нужно стыдиться: она действительно полезна для многих современных жителей города. Дополнительные деньги никогда не помешают: кому-то позволят закрыть прорехи в бюджете, а кому-то дадут возможность делать накопления. Удобная, эффективная, безопасная и прибыльная подработка в Орше доступна с помощью бесплатного онлайн-сервиса Kabanchik.by . Без каких-либо комиссий он позволяет всем заинтересованным находить задания в сфере услуг в нескольких сотнях направлений.



Как изменился принцип поиска подработки?

Главная особенность сервиса – он изменил подходы к классическому процессу поиска дополнительной работы. Нет необходимости тратить несколько часов на просмотр всех объявлений и предложений: достаточно получать извещения о публикации новых, подходящих по специализации задач. Причем, в этих заданиях уже доступна конкретная информация о сроках, условиях и уровне оплаты: достаточно подать заявку и ожидать выбора заказчика.

Сервис выступает в качестве посредника между заказчиками и исполнителями: дальнейшие взаимоотношения осуществляются напрямую, что позволяет заказчикам экономить. Благодаря этому удалось привлечь новую категорию заказчиков – обычных горожан, готовых платить за качественные услуги. Работы разрешено выполнять всем желающим: частным специалистам, индивидуальным предпринимателям, небольшим специализированным компаниям.

Кем быть: популярные направления для подработки

Любой навык можно монетизировать. Например, на Kabanchik.by регулярно заказывают установку дверей и замков. Обладая такими умениями, можно регулярно брать в работу заказы. И это не единственный вариант заработка на собственных умениях. На сервисе пользуются спросом такие категории:

домашний мастер – подработка для электриков, мебельщиков, сантехников, других мастеров. Есть варианты для специалистов с разным уровнем профессионализма;

– подработка для электриков, мебельщиков, сантехников, других мастеров. Есть варианты для специалистов с разным уровнем профессионализма; курьерская доставка – заработок на умении хорошо ориентироваться в городе. Этого качества и ответственности достаточно, чтобы брать в работу заказы на доставку;

– заработок на умении хорошо ориентироваться в городе. Этого качества и ответственности достаточно, чтобы брать в работу заказы на доставку; клининговые услуги – выполнение уборки разного типа и уровней сложности. Востребованы и отдельные, и комплексные услуги;

– выполнение уборки разного типа и уровней сложности. Востребованы и отдельные, и комплексные услуги; отделочные и строительные работы – выполнение ремонтов «под ключ» и отдельных работ, помощь в строительстве и многое другое;

– выполнение ремонтов «под ключ» и отдельных работ, помощь в строительстве и многое другое; раздача листовок – подработка для людей без специальных навыков. Простой и эффективный способ заработка;

– подработка для людей без специальных навыков. Простой и эффективный способ заработка; ремонт техники – диагностика, настройка и восстановление бытовой и компьютерной техники, а также мобильных устройств.

На Kabanchik.by востребованы и бухгалтерские услуги – можно на условиях аутсорсинга взаимодействовать с небольшими компаниями, выполняя конкретные работы (например, готовить и сдавать отчетность, вести первичную документацию). Возможностей для заработка действительно много: работу найдет каждый желающий.

Что нужно для начала?

Первый и основной шаг к простому и безопасному поиску подработки – регистрация на сервисе. Она очень простая и стандартная. Единственное – в конце лучше заодно пройти и верификацию: 3 простых шага позволят получить статус проверенного исполнителя и повысить доверие заказчиков. Также в процессе регистрации система предложит выбрать категории, в которых планируется работать.

Каждый взятый в работу заказ – очередное испытание для исполнителя. Он обязан работать ответственно, быстро и качественно. Это позволит получить по итогу высокие оценки и положительный отзыв. Чем больше рекомендаций и баллов – тем выгоднее будет дальнейшая работа, тем проще будет привлекать новых заказчиков к своему профилю.

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