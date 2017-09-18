Белорусская модель на коляске: жалею лишь о том, что не ношу каблуки

МИНСК, 19 сен — Sputnik. Имя Александры Чичиковой последние несколько недель не сходит со страниц газет. Минчанка стала финалисткой престижного конкурса красоты среди людей с инвалидностью "Мисс мира на коляске" и в конце сентября направляется в Варшаву защищать честь нашей страны. Многие считают, что, достигнув такого результата, она уже одержала победу.



© Sputnik/ Алексей Куденко Актеры, режиссеры и сценаристы с инвалидностью презентовали работы

Кроме красоты, у Александры есть и другие богатства. Это и сила духа, которая позволила ей с достоинством справиться с жизненными сложностями, и невероятное жизнелюбие, позволяющее вдохновлять других людей.

Sputnik побеседовал с финалисткой конкурса до того, как о ее имени узнает весь мир.

О трагедии

"Сломалась" я шесть лет назад. У нас было строительство дома, я зацепилась за крюк и выпала с третьего этажа. Когда все это случилось, не могу сказать, что стала как-то "загоняться" и плохо себя чувствовать. У меня была сильная поддержка моей семьи и церкви, которая за меня молилась. Я верующий человек и верю в то, что Бог дает силы. Он дает понимание того, что происходит. Эта поддержка укрепила меня, мой дух. Я поняла, что могу дальше продолжать жить.



© Sputnik / Виктор Толочко Александра впервые принимает участие в конкурсах красоты и верит в свой успех

Сегодня учусь на шестом курсе педагогического университета в Минске. Поступила всего через год после травмы. У меня был постельный режим шесть месяцев, а я все это время училась, готовилась к ЦТ. Как только смогла сесть, поехала в университет, сдала экзамены и поступила.

Также работаю в гипермаркете услуг 124. Это центр бытовых услуг. Мы занимается трудовой адаптацией людей с инвалидностью. Есть лагеря активной реабилитации, куда приезжают те, кто недавно получил травму. Мы учим их пользоваться коляской, показываем, что они могут плавать и развлекаться. Объясняем, что у них те же возможности, что и раньше. Помогаем принять себя. Мне доставляет огромное удовольствие, когда вижу, как люди начинают улыбаться, когда говорят: "А не так все и плохо. Я могу то же самое делать, что и остальные".

О личном

Конечно, в моей жизни не все гладко и идеально. Иногда происходят неприятные ситуации, но многое зависит от того, как я их воспринимаю. Были моменты, когда ко мне подходили и давали милостыню прямо в руки. Это было и на улице, и в "МакДональдсе". Но я научилась правильно эти ситуации воспринимать. Не надо обижаться и злиться, ведь это одна из частей моей жизни. Конечно, иногда, бывает, что накатывает: могу и поплакать. По какому поводу? Что каблуки не могу носить — я очень их любила. Но это все проходящее. Я никогда не думала о том, какой было бы моя жизнь, если бы всего этого в ней не случилось.

С личной жизнью все хорошо: есть молодой человек. Плюс увлекаюсь театральным искусством. Мне нравится показывать то, что чувствую через сцену, через актерство.



© Sputnik / Виктор Толочко Многие помогают и поддерживают Александру, все верят в ее успех

В будущем хотела бы закончить университет и попробовать поработать по специальности — психологом. Хочу помогать людям с инвалидностью и без нее, у которых отношения с родителями не складываются или есть другие переживания. Думаю, что для меня это будет хороший опыт.

О конкурсе

Когда узнала, что буду финалисткой, очень растерялась, потому что это было в моей жизни впервые. Не знала, с чего начинать. Но после того, как со мной связалась Светлана (Светлана Кузнецова, победительница конкурса "Миссис Земной шар — 2017" — Sputnik), я поняла, что все будет хорошо.

Очень много людей мне помогают. Национальное платье для конкурса шьет бобруйский дизайнер Елена Канойко. Там полностью ручная работа, много страз Swarovski. Мастер Александр Махортов работает над новой коляской — легкой и современной. Когда узнал, что буду участвовать в конкурсе, позвонил мне и сказал: "Ты должна представлять нашу страну на идеальной коляске". Сейчас идет ее разработка. Я была уже на нескольких примерках. Поеду на конкурс вся красивая. И это далеко не все, кто вызвался помочь.



© Sputnik / Виктор Толочко Светлана Кузнецова, победительница конкурса "Миссис Земной шар – 2017", вдохновила Александру на участие в конкурсе

О стереотипах

Мир красоты для меня — что-то совершенно новое. Я никогда не принимала участие в подобных мероприятиях. Когда подала заявку, поняла, что это будет огромная возможность для меня показать всеми миру, что девушка на коляске тоже может красиво выглядеть, достигать поставленных целей и быть успешной. Если вместо ног использую колеса, то это никак не делает меня хуже.

В случае победы надеюсь, что мой голос будет больше услышан в нашей стране. И я смогу изменять некоторые сложившиеся стереотипы по отношению к тем, у кого есть инвалидность.

У многих людей сложилось впечатление, что все мы несчастные, у нас не жизнь, а трагедия. И поэтому нас надо жалеть. Я хочу доказывать своим примером, что по отношению к нам не нужно испытывать жалость. Она никакой пользы не принесет. Жалость может только негативные чувства в человеке пробудить. Здесь нужно принятие. Нас надо поставить на равные позиции с остальными.

Буду стараться защищать права девушек на инвалидной коляске, которые могли бы без опаски рожать детей. Потому что ранее в Беларуси велись даже судебные разбирательства из-за того, что родитель с инвалидностью якобы не может содержать своего ребенка. Мне кажется, любой маме вне зависимости от ее физических данных будет очень больно, если все станут считать, что она не способна заботиться о том, кого любит.