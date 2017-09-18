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Силач с доброй душой: 50 лет Александру Карелину

19.09.2017 07:41 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 сен — Sputnik. Александр Карелин родился в 1967 году в Новосибирске. В секцию по борьбе будущий чемпион записался, будучи 13-летним подростком, так начался спортивный путь прославленного бойца. Спустя три года Александр получил звание мастера спорта Советского Союза, а еще через год — международного класса. Первым и единственным наставником Карелина в борьбе стал заслуженный тренер СССР Виктор Кузнецов.

Силач с доброй душой: 50 лет Александру Карелину
© Sputnik / Виктор Толочко
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В 21 год Карелин стал чемпионом СССР и поучаствовал в своей первой Олимпиаде. Всего с разных Олимпийских игр атлет привез пять медалей, три из которых — золотые.

Главным броском Карелина является "обратный пояс", в супертяжелом весе кроме Александра больше никто не смог выполнить его. Кроме того, борца занесли в Книгу рекордов Гиннесса как спортсмена, который не проиграл ни одной схватки в течение тринадцати лет. Александр Карелин завершил карьеру во время ОИ в Сиднее, уложить его на лопатки так никто и не смог. Спортсмен одержал победу 888 раз.

Знаменитый спортсмен является доктором педагогических наук, также последние 16 лет состоит в Высшем совете партии "Единая Россия".

В день рождения выдающегося борца Sputnik собрал архивные фото, цитаты и факты из жизни Александра Карелина.

 
Теги: Минск
 
 
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