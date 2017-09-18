Новая страна в тысячах километров от дома, новая работа, новый круг общения. Ежегодно в Беларусь приезжают жить и работать тысячи иностранцев. TUT.BY и Maggi продолжают проект « Экспаты », в котором мы рассказываем о людях, которые выбрали нашу страну своим домом, пусть и на время. Фоном для каждой из бесед становится приготовление национального блюда каждого из героев.

Рикардо Монтанчез Матео приехал из Перу в Беларусь в 2003 году. С тех пор он успел окончить медицинский, состояться в профессии хирурга и обзавестись семьей. Уезжать из Беларуси не планирует: здесь у него есть все, что нужно для счастья. Пожалуй, кроме перуанских продуктов.





«Когда приехал в Минск, два дня не выходил из общежития»

— Когда я решил переехать в Беларусь, мне было 16 лет. Тогда я уже учился в медицинском на родине, но это было очень дорого. Если здесь после поступления учеба стоила 1300 долларов в год, то там такую сумму нужно было отдавать в месяц. А у меня еще две сестры. Старшая тоже на тот момент училась на врача, а младшей скоро нужно было поступать. Если бы я не уехал в Беларусь, кто-то бы из нас пострадал и вовремя не окончил университет.

Это решение, рассказывает Рикардо, было спонтанным и быстрым. Уже спустя месяц его самолет приземлился в Минске.

— Я помню все, будто это было вчера. Было холодно, шел дождь. Было очень пусто. Мы зашли в здание аэропорта, а там — военные. Наверное, это были пограничники. Я учил русский язык в Перу в течение месяца, но знал всего пару фраз. Пытался объясниться на английском, но персонал аэропорта его не знал. В итоге провел три часа в аэропорту, но как-то границу прошел.





Сразу после прилета Рикардо оказался не в своей тарелке.

— Первые два дня я не выходил из общежития. Ел то, что привез с собой. Когда запасы кончились, пришлось идти в магазин. В Перу везде можно рассчитаться как местной валютой, так и долларами. Я с последними в минский магазин и пришел. На меня смотрели очень зло, что-то кричали. Я понял, что не то что-то сделал.

Из-за незнания языка иногда случались казусы.

— Однажды я один пошел на рынок. Хотел купить мяса. Взял с собой словарь. Посмотрел, как на русском будет «мясо» и «корова». Подошел к продавцу и все это сказал. Она на меня так нехорошо посмотрела, что я сразу ушел. Когда рассказал эту историю в общежитии, мне сказали, что женщина-продавец подумала, что я ее коровой назвал. А мясо, которое мне было нужно, называется говядина.





Вместе с Рикардо мы приготовим что-то вроде слоеного холодного пирога. Это традиционное перуанское блюдо, которое можно купить на любом местном рынке. Оно популярно летом, и едят его исключительно холодным. В его состав входит традиционный для белорусов картофель. Но — с нетрадиционными для нас специями.





Картофельная «Кауза рэйена» от Рикардо Монтанчез Матео Состав: Куриное филе — 3−4 шт (можно заменить на тунец)

Картофель — 1,5 кг

Сок 6−7 лаймов

Болгарский перец — 1−2 шт

Помидоры крупные — 2 шт

Помидоры черри — 5−7 шт

Авокадо — 2 шт

Яйца отварные- 3−4 шт

Маслины — 10 шт

Перуанская приправа «Желтый перец» (можно заменить на куркуму и перец-чили)

Перец черный молотый — по вкусу

Чеснок — 2 зубчика

Лук — ½ головки

Петрушка — 1 пучок

Салат «Латук»

Майонез (в идеале домашний)

Оливковое масло Способ приготовления: Картофель отварить в подсоленной воде и размять вилкой или толкушкой. Главное, не делать это в блендере, чтобы консистенция была не слишком мягкой. Половину сока лайма смешиваем с 2−3 ложками перуанской приправы и щепоткой черного перца. Перуанская приправа дает яркий желтый цвет картошке и островатый вкус. Поэтому ее можно смело заменить на куркуму для цвета и перец чили для остроты. Все это взбиваем в блендере. Затем постепенно добавляем в картофельное пюре и перемешиваем руками в перчатках. Можно и ложкой, но это уже не по-перуански. Главное, следить, чтобы пюре не стало слишком жидким. Иначе Кауза не будет держать форму. Куриное филе режем на средние кусочки и отвариваем. Когда филе почти готово, достаем его, мелко режем и отправляем на сковородку. Там обжариваем в течение нескольких минут. Бульон, в котором варилось филе, не выливаем. Петрушку мелко шинкуем и добавляем в картофельное пюре. Помидоры режем кубиками и пока ставим в сторону. Лук и чеснок отвариваем до мягкости. Бросаем их в блендер, наливаем немного бульона, который остался от отваривания филе. Взбиваем в блендере. Затем отправляем все это к пюре и тщательно перемешиваем. Если пюре получилось суховатым, можно добавить в него оставшийся сок лайма, чтоб довести до нужной консистенции. Берем небольшую форму для выпечки. Смазываем ее оливковым маслом. Можно сверху постелить пищевую пленку. На дно выкладываем половину картофельного пюре. Сверху смазываем его майонезом Сверху — слой нарезанных помидоров. Затем — куриного филе. На него — дольки авокадо. «Накрываем» все оставшимся пюре. Убираем все в холодильник минимум на полчаса-час. Когда Кауза остынет, достаем ее холодильника и аккуратно переворачиваем на блюдо, как «пирожок» в песочнице, не повредив его. Теперь можно украшать. Для этого используем помидоры-черри, маслины, болгарский перец и вареные яйца. Украшайте, как позволит фантазия. Главное, не переборщить, чтобы вкус украшений не перебил вкус всего блюда.

Съесть Каузу нужно в тот же день, что и приготовили. Она быстро портится.





«Я знал, куда я еду, но этого оказалось недостаточно»

— Перед отъездом в Беларусь, я много читал об этой стране. И о еде, и о ценах, и о климате. Я знал, куда я еду, но этого оказалось недостаточно.

Рикардо купил самые теплые вещи, какие только мог найти в Перу. Но от белорусских холодов они его не спасли. Пришлось утепляться заново.

— Я до сих привыкаю к этому климату. Но, кажется, в последнее время к нему привыкают и белорусы. Погода очень изменилась. Ко мне недавно приезжала старшая сестра. Она живет в Мадриде. И я специально выжидал подходящую погоду, чтобы ее пригласить. Иначе она бы не выдержала местного холода.





Приезда мамы Рикардо ждет до сих пор и надеется, что в этом году его желание осуществится. В последний раз он видел родных примерно 7 лет назад, когда после окончания университета на год вернулся в Перу.

«Чтобы выучить язык, сидел по 2−3 часа на остановках общественного транспорта»

— Учить язык было очень трудно. Первые полгода я ничего не понимал, хотел все бросить и вернуться в Перу. Ходил на подготовительные курсы по русскому языку. После них нужно было сдавать экзамен, чтобы поступить. Все в группе были старше меня, а я был еще и стеснительный. Общался в основном с парнями. Но среди нас была девушка из Македонии. Ее звали Майя. Я так понял, что македонский немного похож на русский. И вот через полгода на одном из занятий преподаватель кричала на меня. А я не понимал, что она кричит. И вдруг Майя заговорила со мной на испанском. Я к ней повернулся со словами: «И ты полгода молчала?!»





Именно Майя помогла Рикардо разобраться с основами русского языка и понять его принцип. И тогда наш герой решил, что может остаться.

— Потом я понял: чтобы выучить язык, нужно с кем-то знакомиться, быть в этой среде. А у нас в общежитии были только иностранцы. С ними не особенно на русском поговоришь. И что я делал? Сидел по 2−3 часа на остановках общественного транспорта. Конечно, когда было не холодно. И слушал, как разговаривают местные. И так я делал около года. И мне это нравилось. Это помогло мне выучить язык.





Когда подготовительный год закончился, Рикардо сдал все необходимые экзамены, а по русскому получил десятку.

— После учебы я нашел работу в больнице скорой помощи. Там познакомился со своей женой. Сейчас у нас есть дочка Виолетта. Она, кстати, родилась в День независимости Перу — 28 июля.





«Удивился, когда узнал, что белорусов иногда называют „бульбашами“. В Перу более 800 видов картошки!»

— С едой отношения были тоже тяжелые. Мы не могли найти привычные продукты. Что едят у нас на завтрак: тунец, жареные яйца, авокадо, варенье. И у нас батоны не как у вас. В Перу они больше похожи на французские булочки. А тогда в Минске было непросто найти и тунец, и авокадо. Причем такого качества, чтобы можно было сразу на стол. А так купил авокадо и надо еще несколько дней ждать, чтобы он дозрел.

Основа перуанской кухни — это специи. Их долго жарят до определенной консистенции, а потом к ним добавляют остальные ингредиенты. Приготовление обычных блюд может занимать 2−3 часа. В Беларуси южноамериканских приправ не было ни тогда, ни сейчас. Поэтому приготовить те блюда, к которым Рикардо привык, было практически невозможно.

— Когда кто-то из наших ехал в Перу, по возвращении везли не одежду, не обувь, не технику, а еду. Но иногда нас приглашали в гости друзья-белорусы. Там мы пробовали местные блюда. И оливье тогда стало лучшим, что случалось со мной за время жизни в Беларуси. А когда я узнал, что местные называют себя бульбашами, я очень удивился. В Перу более 800 видов картошки! И каждый используют для определенных блюд. Из ваших блюд мне нравятся драники, борщ и голубцы, которые готовит теща.

















«Белорусы много пьют»

— Я работаю хирургом в больнице скорой помощи. К нам чаще всего привозят пациентов в тяжелом состоянии: после избиений, падений с высоты, ДТП. Почти на каждом дежурстве поступает пациент, жизнь которого зависит от скорости действий всей бригады медиков. У вас очень часто люди падают с высоких зданий. В Перу такого нет. И чаще всего причина — алкоголь. Белорусы очень много пьют. Иногда пациент сам приходит к нам весь избитый. И приходит не тихо, а со скандалом. Думаю, беда и в некачественном алкоголе. Хороший напиток такого с человеком не сделает.

Рикардо вместе с коллегами видит прямую зависимость между пристрастием к алкоголю и нескончаемым потоком пациентов, которых буквально по кусочкам нужно собирать. В связи с этим они задумались над написанием научной работы по этой теме. Чтобы вывести проблему из тени.

— Падение с высоты — это не просто сломанная рука или нога. Это совокупность травм, для устранения которых нужны разные специалисты. Иногда в операционной находится 20 медиков. И все, чтобы спасти одного человека, который, будучи нетрезвым, упал с 5-го или 10-го этажа.





«Случалось сообщать о смерти близким пациента по телефону. Это очень тяжело»

— Мне нравится работать в больнице. У нас очень хороший, дружный коллектив. Все друг друга уважают и поддерживают. Особенно это помогает в работе. Тяжелых пациентов мы встречаем буквально в дверях всей бригадой. И прямо над ним в течение нескольких минут нужно решить везти его сразу в операционную или состояние позволяет сделать необходимые перед операцией анализы. Решение принимаем быстро, потому что слышим друг друга.

Рикардо признается, что такая работа тяжела. И привыкнуть к ней невозможно. Часто после смерти пациента сложно уснуть.

— Мне случалось сообщать о смерти близким пациента по телефону. И я слышу на том конце провода голоса детей. Понимаю, что у человека была семья, друзья. Это очень тяжело.

«Многие из Беларуси уезжают, а я остался»

— Многие перуанцы после учебы в Беларуси уезжают на родину или в другие страны. Особенно сложно приспособиться девушкам. Им тяжелее находиться вдалеке от дома, мне кажется. Есть знакомые, которые вышли замуж за белорусов, но в Беларуси они все равно не остались. А я нашел работу. Мне нравится мой коллектив, нравится то, как мы работаем. Здесь у меня семья. Хотя по дому скучаю, конечно.





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