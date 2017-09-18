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Кто-то спустил в женевский унитаз десятки тысяч евро

19.09.2017 09:16 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 сен — Sputnik. Неизвестные спустили в унитаз десятки тысяч евро в отделении финансового холдинга UBS Group AG в Женеве (Швейцария), сообщает агентство Bloomberg.

Обнаружили деньги в канализации несколько месяцев назад: из-за купюр по 500 евро засорились туалеты в ближайших к отделению финансовой организации ресторанах. Находили несколько купюр и в уборной рядом с банковским хранилищем UBS Group AG.

Вызванные на место сантехники тогда обнаружили десятки тысяч евро, буквально "слитые" в туалет. К слову, сами услуги специалистов обошлись ресторанам в немалые суммы — из-за объема проделанной работы.

Сейчас прокуратура и полиция ведут расследование: кто и зачем выкинул такую большую сумму в туалет. Некоторые купюры найдены изрезанными ножницами, однако они являются подлинными. "За этой историей должно быть что-то", — заявили представители местной прокуратуры.

Уничтожение денег по закону в Швейцарии не карается, однако правоохранители уверены, что эта ситуация требует прояснения, а за "слитыми в унитаз" купюрами может стоять и что-то криминальное.

Купюра в 500 евро — самая крупная в Евросоюзе. Наличным рассчетом купюрой такого номинала пользоваться практически нельзя: их не принимают.

UBS Group AG — крупнейший финансовый холдинг в Швейцарии. Активы группы компаний превышают 816 миллиардов евро, что дает UBS Group AG одной из самых богатых финансовых корпораций Европы.

 
Теги: Минск
 
 
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Прокуратура Швейцарии пытается выяснить, зачем и кто выкинул огромную сумму в туалет.

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