Верховный суд рассматривает аппеляцию по делу гимназиста, напавшего на учительницу с ножом

В апреле 16-летний Д. был приговорен к 8 годам лишения свободы в воспитательной колонии. Приговор Минского городского суда адвокат школьника тогда прокомментировал так: «Жестко, несправедливо, незаконно». Родители гимназиста не согласились с приговором и обратились в апелляционном порядке в Верховный суд.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Во вторник, 19 сентября, судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда в апелляционном порядке начинает рассмотрение уголовного дела в отношении 16-летнего Д. Ученик минской гимназии № 74 обвиняется по ч. 1 ст. 14 «Покушение на преступление» и п.п. 6, 10 ч. 2 ст. 139 УК «Убийство». По версии обвинения, 23 мая 2016 года подросток зашел в кабинет 57-летней учительницы русского языка и литературы Валентине Владимировне и нанес ей ножом 17 ударов. Женщину доставили в реанимацию, гимназиста — в СИЗО № 1 на Володарского.

Верховный суд рассматривает дело школьника в закрытом режиме. В стеклянной клетке в зале суда пусто, это значит, что самого Д. на процесс из СИЗО не привезут. На первой скамье сидит папа гимназиста, перед началом заседания он переговаривается с адвокатом Людмилой Палочкиной. Потерпевшая учительница в Верховный суд на апелляцию не пришла, в зале присутствует лишь ее адвокат. Обвинение поддерживает прокурор из Генпрокуратуры Анатолий Метельский, он представлял обвинение по громкому делу экс-сенатора Анны Шарейко.

Ожидается, что сегодня в течение дня суд огласит свой вердикт.

Напомним, дело Д. почти два месяца в закрытом режиме рассматривал Минский городской суд. В первый день процесса у всех участников взяли подписку о неразглашении, поэтому подробности того, что происходило в процессе не разглашаются. Известно лишь, что в качестве свидетелей были вызваны учителя гимназии № 74, ученики и родители . Некоторые школьники и взрослые пришли в суд сами, хотя их никто не вызывал.

— Я пришел на суд по одной простой причине: важно не только установить самого преступника, но и понять причины: почему кто-то набросился на учительницу? Это нужно сделать, чтобы завтра не произошло то же самое, — рассказывал TUT.BY Игорь, у которого две дочки учились у потерпевшей учительницы.

Минский городской суд признал гимназиста виновным и приговорил к 8 годам лишения свободы в воспитательной колонии. Адвокат потерпевшей учительницы заявила, что «этим приговором определенным образом реабилитирован учитель».

— Я его простила и считаю, что наказание, которое он сам себе нанес, не сравнимо с любым. Хочу сказать, что на протяжении всего судебного разбирательства я и мой адвокат просили о снисхождении и милосердии к этому ребенку, — заявила журналистам в минском городском суде потерпевшая учительница Валентина Владимировна.

После выписки из больницы она вернулась работать в гимназию № 74 в тот же класс, где произошло нападение. Недавно Валентина Владимировна написала заявление о том, что с 1 сентября 2017 года уходит из гимназии. Мама гимназиста говорила, что у сына и учительницы были непростые отношения.

— Говорили с мужем сыну: « Потерпи еще 4 дня ». Столько дней оставалось до конца учебного года… В 10 классе она не должна была вести у наших детей. Сын вздохнул с облегчением, — рассказывала TUT.BY Алина, мама Д.

Она также добавила, что орудие преступления — нож — так и не нашли. Сразу после ЧП возле гимназии нашли кусок лезвия от столового ножа, отправили на экспертизу, а там нет ни отпечатков пальцев, ни следов крови Д.

После приговора подростку в социальных сетях появилась страница в защиту школьника, где стали публиковаться материалы уголовного дела.

— После того как будет поставлена окончательно точка по делу, мы намереваемся выступить с официальным заявлением, чтобы расставить все точки над i . Потому как меня обескураживает эта волна, которая развернулась в СМИ и интернете. Скажу, что та информация, которая там размещается, не в полной мере отвечает объективной картине произошедшего, — объяснил TUT.BY председатель Следственного комитета Иван Носкевич.

Ожидается, что после оглашения приговора гимназисту в Верховном суде, Следственный комитет даст пресс-конференцию, посвященную расследованию громкого дела.