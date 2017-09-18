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Верховный суд начал рассматривать дело Доната Скакуна

19.09.2017 09:42 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 сен — Sputnik. Верховный суд Беларуси приступил к рассмотрению в апелляционном порядке жалобы на приговор обвиняемому в покушении на убийство преподавателя минской гимназии несовершеннолетнему Донату Скакуну.

Как передает корреспондент Sputnik во вторник из зала суда, обвиняемого не доставили в суд на рассмотрение жалобы, его интересы представляет его отец, который участвует в процессе как законный представитель обвиняемого. Кроме журналистов в зале суда присутствуют три адвоката. Не пришла на рассмотрение жалобы и преподаватель гимназии, которая проходила по данному делу как потерпевшая.

Верховный суд начал рассматривать дело Доната Скакуна
© Sputnik / Виктор Толочко
Отец Доната представляет в суде его интересы

Как сообщил Sputnik отец обвиняемого Доната Скакуна, который пришел на рассмотрение апелляции в Верховный суд, ему не дают свиданий с сыном. Донат находится в СИЗО на в улице Володарского. На вопрос, чем правоохранительные органы мотивируют отказ в свиданиях, отец обвиняемого ответил: "существующим законодательством".

Он также уточнил, что после оглашения приговора судом первой инстанции в начале апреля 2017 года, ему разрешили одно свидание с сыном.

Рассмотрение жалобы в апелляционном порядке на приговор Скакуну пройдет в закрытом судебном заседании из-за возраста обвиняемого, который является несовершеннолетним.

Как ожидается, Верховный суд должен огласить приговор сегодня. Если решение будет оглашено, то оно вступит в силу с момента оглашения.

 
Теги: Минск
 
 
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Фигуранта резонансного дело о покушении на убийство учителя минской гимназии №74 не привезли в Верховный суд, его интересы представляет отец.

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