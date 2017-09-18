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В Гродно в парке Жилибера появилось большое светящееся сердце

19.09.2017 10:02 — Новости Общества | Tut.by  
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Большое светящееся сердце появилось в парке Жилибера. Архитектурную композицию «Я люблю тебя, Гродно!» ко Дню города разработали дизайнеры предприятия «Горсвет», сообщает «Гродненская правда».


Открыли новый арт-обьект 18 сентября. Вечером посетителей парка ожидал приятный сюрприз. Несмотря на ненастную погоду молодежь тут же стала делать селфи со скульптурой.

 
Теги: Гродно
 
 
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Большое светящееся сердце появилось в парке Жилибера. Архитектурную композицию "Я люблю тебя, Гродно!" ко Дню города разработали дизайнеры предприятия "Горсвет"

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