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В Гродно в парке Жилибера появилось большое светящееся сердце
19.09.2017 10:02 — Новости Общества | Tut.by
Большое светящееся сердце появилось в парке Жилибера. Архитектурную композицию «Я люблю тебя, Гродно!» ко Дню города разработали дизайнеры предприятия «Горсвет»,
Открыли новый арт-обьект 18 сентября. Вечером посетителей парка ожидал приятный сюрприз. Несмотря на ненастную погоду молодежь тут же стала делать селфи со скульптурой.
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Большое светящееся сердце появилось в парке Жилибера. Архитектурную композицию "Я люблю тебя, Гродно!" ко Дню города разработали дизайнеры предприятия "Горсвет"
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