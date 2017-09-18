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Фестиваль "Лістапад" в этом году на трудности не жалуется

19.09.2017 10:11 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 сен — Sputnik. Минский международный кинофестиваль "Лістапад" пока не испытывает трудностей с поиском спонсоров, заверили Sputnik организаторы.

Фестиваль "Лістапад" в этом году на трудности не жалуется
© Sputnik/
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В 2016-м дирекция ММКФ "Лістапад" заявляла о финансовых трудностях — на проведение кинофестиваля не хватало более 150 тысяч долларов. После широкого резонанса помочь "Лістападу" решили Минкульт и Мингорисполком, а проблему решали на уровне вице-премьера.

"Пока никаких трудностей с этим (поиском спонсоров — Sputnik) нет. Мы надеемся, что все пройдет на высоком уровне", — рассказали Sputnik во вторник в пресс-центре ММКФ "Лістапад".

Программу фестиваля и имена звездных гостей организаторы объявят позже. По традиции, купить билеты на показы фестивальных лент можно будет с конца октября. Увидят ли минчане звезд европейского и мирового кино га фестивале в Минске, организаторы "Лістапада" пока не оглашают.

Как стало известно в понедельник, 24-й Минский международный кинофестиваль "Лістапад" пройдет с 3 по 10 ноября 2017 года под слоганом "Истина, любовь и красота".

Благодаря "Лiстападу" республика была принята в Международную федерацию ассоциаций кинопродюсеров. Проходящий уже более 20 лет фестиваль является одной из основных киноплощадок на постсоветском пространстве. В разные годы в рамках форума показывали лучшие мировые фильмы, а на сам фестиваль приезжали всемирно уважаемые актеры и режиссеры.

 
Теги: Минск
 
 
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Подготовка к крупнейшему кинофоруму идет по плану, сложностей со спонсорами, какие фестиваль испытывал в прошлом году, сейчас нет.

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