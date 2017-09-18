В Мозыре за долги арестовали и выставили на продажу памятник архитектуры начала XX века

Мозырь из тех городов, по которым можно изучать историю страны. Здесь сохранились уникальные постройки разных эпох. Но, пожалуй, любой мозырянин с ходу назовет две исторические точки на карте райцентра, которые годами находятся в бедственном положении. Это памятники архитектуры начала XX века: один служил детской больницей, а второй — жилым домом. Оба были проданы в частные руки с аукциона в 2000-м. Но, судя по результатам недавней проверки областной прокуратурой, которая внесла представление по этим объектам в адрес Мозырского райисполкома, запустение продолжается, — пишет "СБ Беларусь Сегодня".





Здание бывшей детской больницы на улице Рыжкова, 11 в Государственном списке историко-культурных ценностей значится как памятник архитектуры республиканского значения 2-й категории. Кстати, знаменитое в интернете место. Всякий гость города, вооруженный фотокамерой, стремится на Рыжкова ради снимков, которые потом появляются в сети целыми галереями…

Взбираясь по валу, легко попадаю на нужную территорию. Ограждение здесь чисто символическое. Из любой окрестной многоэтажки дети могут отправиться сюда на экскурсию. Надо мной возвышается кирпичный монолит с фигурными сводами и арками. Серый день никак не умаляет величия бывшего городского особняка. Именно об этом здании 1910 года ходит легенда, что князья Радзивиллы использовали его как мозырскую резиденцию. Но где интригующие домыслы, а тут суровая действительность. Особняк, завораживающий стильной архитектурой, без хозяйского присмотра быстро разрушается. Пожар двухлетней давности потрепал верхний этаж. Местами разобрана кладка, исписаны стены. Сколько бродила вокруг да около в бурьяне по колено, никто так и не окликнул. Как, впрочем, и на улице Ленинской, где впечатление, к слову сказать, не столь угнетающее. Первый этаж бывшего дома — памятника архитектуры 1902 года — наглухо заколочен. И это уже закрывает случайным ходокам доступ на второй, где все нараспашку. Видимо, именно так хозяева здания понимают консервацию…

Но разве ради этого продавались и покупались архитектурные раритеты, чтобы десятилетие разрушаться в статусе частной собственности?

В Мозырском райисполкоме готовы в нюансах пересказать новейшую историю этих объектов. В свое время оба здания были куплены местной фирмой. Но со временем у владельца возникли финансово-правовые проблемы. Памятники стали регулярно менять хозяев. Правда, прослеживая цепочку перехода зданий из рук в руки, подмечаю закономерность: фамилии частных лиц и названия фирм — былых и новых владельцев — частенько повторяются. Странная ситуация. Не банальный ли это уход от вопросов через смену собственников? Но кто ж разберется в лабиринтах коммерческих планов? Поэтому начальник отдела экономики райисполкома Наталья Шут говорит только о том, что касается интересов города:

— Владельцы постоянно привлекались к административной ответственности за ненадлежащее санитарное состояние объектов и другие нарушения законодательства. Сегодня памятник архитектуры по улице Рыжкова арестован за долги по налогам и выставлен на торги. Что касается здания на Ленинской, то буквально в конце июля здесь сменился очередной собственник. Поэтому должно пройти некоторое время, чтобы владелец смог предпринять какие-то действия.

Понятно, что здание-памятник — это не подарок, а очень дорогой проект. Ради пафоса обзаводиться таким — сомнительная выгода. Если покупать, то с четкой математикой в голове. А если не совпала оценка возможностей с реальностью, нет стремления и желания что-нибудь менять к лучшему? Сегодня уже появились варианты решения вопроса, когда речь идет о позабытых исторических зданиях, в том числе оказавшихся в частных руках.

— Кодекс о культуре, вступивший в силу в этом году, дает возможность местным органам власти действовать более эффективно и в тех случаях, когда памятник архитектуры находится в частной собственности, но владельцы длительное время не исполняют обязательств по его сохранности, — объясняет старший помощник прокурора области Ирина Хиженок.