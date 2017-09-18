Счет на сотни тысяч: женщина-лжеполковник обвиняется в мошенничестве

МИНСК, 19 сен — Sputnik. УСК по Могилевской области завершило расследование в отношении жительницы Могилева, которая обвиняется в ряде преступлений, сообщила Sputnik официальный представитель управления Оксана Соленюк.

Следствие установило, что обвиняемая 1974 года рождения, представляясь полковником милиции, мошенническим путем завладевала денежными средствами граждан, желавших купить якобы конфискованные квартиры, автомобили, бытовую технику и прочее имущество по очень низкой цене.



© Sputnik / Виктор Толочко Как в соцсетях не стать жертвами мошенников: пять советов от СК

"Так, например, только у одного потерпевшего обвиняемая получила денежные средства в размере около 200 тысяч долларов США на приобретение конфискованных квартир, находящихся в Могилеве и в Минске, автомобилей элитных мировых марок и другое имущество", — рассказала представитель УСК.

Получавшая от потерпевших деньги обвиняемая обещала в скором времени передать им желаемое имущество, отмечая, что денежные средства перейдут в доход государства. При этом встречи со своими "клиентами" назначала возле административных знаний органов внутренних дел или таможни, таким образом у потерпевших не возникало сомнений в причастности могилевчанки к правоохранительным структурам.

Были в истории лжеполковника и необычные эпизоды выманивания денег — к примеру, якобы организация похорон родственников высокопоставленных чиновников и оплаты огнестрельного ранения, которое она якобы получила во время задержания преступников.

Всего, по информации СК, обвиняемая "заработала" таким образом с июня 2014 года по апрель 2017-го, когда она была задержана при попытке получения взятки, 720 000 рублей.

Действия обвиняемой квалифицированы по пяти статьям Уголовного кодекса Беларуси. При этом ранее женщина уже была неоднократно судима за аналогичные преступления и имела непогашенную судимость.

Лжеполковник заключена под стражу, уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.