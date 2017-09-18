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Женщина, ребенок которой умер после домашних родов, обжаловала приговор
19.09.2017 10:41 — Новости Общества | Tut.by
Приговор по делу уроженки Витебска, ребенок которой умер
Напомним, суд Железнодорожного района Витебска
Суд приговорил женщину к 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. В срок отбытия наказания зачли 4 месяца содержания под стражей (с 6 мая по 7 сентября) из расчета один день к одному дню. Но меру пресечения изменили на подписку о невыезде, поэтому Ольгу освободили в зале суда.
Суд также решил взыскать с женщины 310 рублей 47 копеек процессуальных издержек, «израсходованных на приобретение расходных материалов, использованных для проведения экспертиз и текущего ремонта экспертного специального оборудования».
Через 10 дней женщина и ее адвокат обжаловали решение суда. Если суд следующей инстанции оставит приговор в силе, то обвиняемая должна будет провести 2 месяца в колонии-поселении.
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18 сентября в суд Железнодорожного района областного центра поступили апелляционные жалобы обвиняемой и ее адвоката.
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