Женщина, ребенок которой умер после домашних родов, обжаловала приговор

Приговор по делу уроженки Витебска, ребенок которой умер после домашних родов , не вступил в законную силу. 18 сентября в суд Железнодорожного района областного центра поступили апелляционные жалобы обвиняемой и ее адвоката. Об этом TUT.BY сообщила официальный представитель областного суда Наталья Платоненко.



Фото: Игорь Матвеев

Напомним, суд Железнодорожного района Витебска вынес приговор по делу женщины, которую обвиняли в причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 144 УК Беларуси), 7 сентября.

Суд приговорил женщину к 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении. В срок отбытия наказания зачли 4 месяца содержания под стражей (с 6 мая по 7 сентября) из расчета один день к одному дню. Но меру пресечения изменили на подписку о невыезде, поэтому Ольгу освободили в зале суда.

Суд также решил взыскать с женщины 310 рублей 47 копеек процессуальных издержек, «израсходованных на приобретение расходных материалов, использованных для проведения экспертиз и текущего ремонта экспертного специального оборудования».

Через 10 дней женщина и ее адвокат обжаловали решение суда. Если суд следующей инстанции оставит приговор в силе, то обвиняемая должна будет провести 2 месяца в колонии-поселении.