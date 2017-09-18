Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении 43-летней могилевчанки. Женщину будут судить за мошенничество, совершенное в особо крупном размере, подстрекательство к даче взятки и самовольное присвоение звания должностного лица, сообщили в Могилевском областном управлении Следственного комитета.

Могилевчанку задержали в апреле . К тому времени она успела обмануть шесть человек.

Женщина представлялась начальником Минской региональной таможни, заместителем начальника ГАИ и начальником других отделов УВД Могилевского облисполкома, полковником милиции на высокопоставленной должности. Для подтверждения легенды назначала встречи около административных зданий органов внутренних дел и органов таможни.

Мошенница носила форменное обмундирование сотрудника органов внутренних дел со знаками отличия и со специальным званием «полковник милиции». Причем свободно передвигалась в нем по городу и даже посещала увеселительные заведения.

Подозреваемая убеждала людей в том, что она имеет доступ к конфискованным квартирам, автомобилям, бытовой технике и другому имуществу, которое она вправе продать по имеющимся у нее полномочиям. Стоимость этого имущества женщина умышленно занижала в десятки раз.

Например, только один потерпевший отдал мошеннице около 200 тысяч долларов — «покупал» конфискованные квартиры в Могилеве и Минске, машины и другое имущество, рассказала официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Получая от потерпевших доллары и рубли, «полковник» обещала, что в ближайшее время люди получат желаемое имущество, а переданные ей деньги она внесет в доход государства.

Кроме того, обвиняемая брала деньги якобы для организации похорон близких родственников высокопоставленных чиновников. Неоднократно она склоняла потерпевших к даче взяток должностным лицам областной ГАИ за благоприятное решение вопроса о выдаче водительского удостоверения, трудоустройства на работу в управление Госавтоинспекции. Деньги мошенница забирала себе, а доверчивые люди желаемое не получали.

Например, 5 тыс. долларов обвиняемая получила от одного потерпевшего якобы для оплаты лечения огнестрельного ранения, полученного ею при задержании вооруженных преступников.

С июня 2014 года по апрель 2017-го могилевчанка «заработала» более 720 000 рублей. Ее задержали с поличным, когда женщина получала 10 тыс. долларов, якобы предназначенных судье за благоприятное решение вопроса о приобретении конфискованного имущества.

Обвиняемая уже была судима за мошенничество, имела не снятую и не погашенную в установленном законом порядке судимость. Она остается под стражей.