ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

"Таможенник" и "полковник ", торгующая конфискатом. За что будут судить мошенницу из Могилева

19.09.2017 10:40 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Следствие завершило расследование уголовного дела в отношении 43-летней могилевчанки. Женщину будут судить за мошенничество, совершенное в особо крупном размере, подстрекательство к даче взятки и самовольное присвоение звания должностного лица, сообщили в Могилевском областном управлении Следственного комитета.

Могилевчанку задержали в апреле. К тому времени она успела обмануть шесть человек.

Женщина представлялась начальником Минской региональной таможни, заместителем начальника ГАИ и начальником других отделов УВД Могилевского облисполкома, полковником милиции на высокопоставленной должности. Для подтверждения легенды назначала встречи около административных зданий органов внутренних дел и органов таможни.

Мошенница носила форменное обмундирование сотрудника органов внутренних дел со знаками отличия и со специальным званием «полковник милиции». Причем свободно передвигалась в нем по городу и даже посещала увеселительные заведения.

Подозреваемая убеждала людей в том, что она имеет доступ к конфискованным квартирам, автомобилям, бытовой технике и другому имуществу, которое она вправе продать по имеющимся у нее полномочиям. Стоимость этого имущества женщина умышленно занижала в десятки раз.

Например, только один потерпевший отдал мошеннице около 200 тысяч долларов — «покупал» конфискованные квартиры в Могилеве и Минске, машины и другое имущество, рассказала официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк.

Получая от потерпевших доллары и рубли, «полковник» обещала, что в ближайшее время люди получат желаемое имущество, а переданные ей деньги она внесет в доход государства.

Кроме того, обвиняемая брала деньги якобы для организации похорон близких родственников высокопоставленных чиновников. Неоднократно она склоняла потерпевших к даче взяток должностным лицам областной ГАИ за благоприятное решение вопроса о выдаче водительского удостоверения, трудоустройства на работу в управление Госавтоинспекции. Деньги мошенница забирала себе, а доверчивые люди желаемое не получали.

Например, 5 тыс. долларов обвиняемая получила от одного потерпевшего якобы для оплаты лечения огнестрельного ранения, полученного ею при задержании вооруженных преступников.

С июня 2014 года по апрель 2017-го могилевчанка «заработала» более 720 000 рублей. Ее задержали с поличным, когда женщина получала 10 тыс. долларов, якобы предназначенных судье за благоприятное решение вопроса о приобретении конфискованного имущества.

Обвиняемая уже была судима за мошенничество, имела не снятую и не погашенную в установленном законом порядке судимость. Она остается под стражей.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В форменном обмундировании женщина посещала увеселительные заведения города.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Мы оплошали: вода "Славная" признала низкопробность рекламы
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика