Октоберфест-2017: 9 аппетитных снимков из Instagram

МИНСК, 19 сен — Sputnik. Крупнейший в мире фестиваль пива уже более двухсот лет собирает поклонников. И если гвоздем первого Октоберфеста были конные скачки, то со временем страсть к пиву все-таки перевесила — уже много лет это пивной праздник.

В эти дни Мюнхен превращается в большое пиршество: многочисленные палатки с легендарными солеными кренделями — брецелями и колбасками, пиво и громкая живая музыка, все это собирает десятки тысяч туристов в одном городе.