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Октоберфест-2017: 9 аппетитных снимков из Instagram

19.09.2017 11:13 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 сен — Sputnik. Крупнейший в мире фестиваль пива уже более двухсот лет собирает поклонников. И если гвоздем первого Октоберфеста были конные скачки, то со временем страсть к пиву все-таки перевесила — уже много лет это пивной праздник.

В эти дни Мюнхен превращается в большое пиршество: многочисленные палатки с легендарными солеными кренделями — брецелями и колбасками, пиво и громкая живая музыка, все это собирает десятки тысяч туристов в одном городе.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 21
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Пышногрудые красотки, гигантские брецели и пиво – все это объединил в себе ежегодный Oktoberfest в Мюнхене.

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