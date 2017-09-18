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Глава БПЦ митрополит Павел призвал прихожан не ходить на фильм "Матильда"

19.09.2017 11:38 — Новости Общества | Tut.by  
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Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси объяснил как он относится к фильму «Матильда», и как к этой киноленте стоит относиться прихожанам. Об этом он рассказал в интервью официальному порталу БПЦ.


Фото: Игорь Матвеев

«На сегодня официальной позиции Русской Православной Церкви по этому фильму нет, но мнение очень многих людей мы можем слышать. Этот фильм еще не вышел в прокат, а о нем уже идут дискуссии. Я специально просмотрел несколько видеороликов, которые сегодня доступны в интернете, и у меня сложилось очень неприятное впечатление о фильме», — отметил архипастырь.

Он также отметил, что лично ему непонятен замысел фильма «Матильда».

«Зачем и для чего он создавался? А результат его создания всем очевиден. Он разделил наше общество, посеял смуту в сердцах многих людей, вызвал бурю негодования у тех, для кого император Николай Второй — страстотерпец и мученик», — сказал митрополит Павел, отметив, что император — святой, и память о нем «священна для всех православных христиан».

По словам митрополита Павла, особенную горечь и возмущение вызывает то, что показ фильма планируют осуществить осенью 2017 года — в годовщину Октябрьской революции. «Хочется обратиться и спросить у тех, кто создавал этот фильм — чем же мы лучше французского журнала „Шарли Эбдо“, который глумится над тем, что дорого людям, над теми чувствами, которые переживают люди, потерявшие близких в сложных обстоятельствах? Да ничем! У нас происходит куда более печальное событие — мы глумимся над своей историей. И это страшно!» — сказал архипастырь.

Он напомнил, что церковь не может запретить показ фильма «Матильда» и у нее нет такой власти. Но, по убеждению главы БПЦ, каждый человек, «может голосовать ногами». «Никакой агрессии со стороны верующих не должно быть. Просто не ходите на этот фильм», — призвал верующих митрополит Павел.

Напомним, ажиотаж вокруг фильма «Матильда» Алексея Учителя не утихают в России уже больше года. В свете этих событий Министерство культуры Республики Беларусь также ставило под сомнение возможность выхода картины на белорусские экраны. Но в начале сентября стало известно, что картину все-таки покажут в отечественных кинотеатрах.

В России же прокат картины под угрозой — владельцам кинотеатров приходят угрозы, были отмечены случаи поджога автомобилей, а потенциальным зрителям грозят как физической карой, так и «потерей души».

К фильму так же неоднозначно отнеслась Русская православная церковь, но в официальном заявлении сказано, что РПЦ не выступает за запрет фильма.

 
 
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Митрополит Минский и Заславский Павел, Патриарший Экзарх всея Беларуси объяснил как он относится к фильму "Матильда", и как к этой киноленте стоит относиться...

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