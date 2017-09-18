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Конфисковано 2,7 миллиона долларов, наказание - 335 лет в колонии. Все о деле Ошмянской таможни
19.09.2017 11:53 — Новости Общества | Tut.by
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14 сентября в Минске был вынесен последний приговор по делу Ошмянской таможни. Процессы в разных судах Минска длились почти год. По версии следствия, с 2010-го по 2015 год сотрудники пропускного пункта Каменный Лог получили в качестве взяток
29 декабря 2016 года Минский областной суд признал его виновным в получении взяток на сумму в 50.800 долларов и приговорил к шести годам лишения свободы. Процессы также проходили в Октябрьском, Партизанском, Заводском, Фрунзенском судах Минска. Дело о взяточничестве верхушки таможни рассматривал Минский областной суд. Большинство фигурантов будут отбывать наказание в колонии в условиях усиленного режима, также у них конфискуют имущество. Например, у организатора группы Гарника Сарумянца
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