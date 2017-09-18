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Россельхознадзор вернул белорусским заводам назад молочку и мясо птицы

19.09.2017 12:04 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 19 сен — Sputnik. Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям запретило ввоз в Россию около 60 тонн продукции животного происхождения белорусского производства, говорится в сообщении управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

Ранее Россельхознадзор неоднократно предъявлял претензии к Беларуси в связи с обнаружением в мясной и молочной продукции остаточных следов антибиотиков в концентрациях, многократно превышающих предельно допустимые. Из-за этого вводились временные запреты на поставки белорусской продукции, ряд белорусских предприятий ставился под усиленный контроль Россельхознадзора. В Минске не исключали, что могут обратиться в данной связи в ЕЭК, так как считают, что эти действия ущемляют интересы белорусских производителей.

Россельхознадзор вернул белорусским заводам назад молочку и мясо птицы
CC BY 2.0 / Jarkko Laine / Sourdough and butter
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"Так, при контроле сухой пахты общим весом 20 тонн, направлявшейся во Владимирскую область, установлено, что согласно ветеринарному сертификату от 13 сентября производителем продукции был указан филиал "Лепельский МКК" ОАО "Витебский мясокомбинат. В то же время на маркировочных этикетках перевозимой продукции оказалось указано ОАО "Лепельский молочно-консервный комбинат", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечает ведомство, в отношении Лепельского молочно-консервного комбината действуют временные ограничения на поставку продукции на территорию России.

Несоответствие дат изготовления продукции, указанных на маркировочных этикетках, датам, заявленным в ветеринарном сертификате от 14 сентября, послужило основанием для запрета ввоза 19,5 тонны охлажденного мяса птицы производства могилевского ЗАО "Агрокомбинат Заря". Мясо перевозилось в Смоленск.

При осуществлении контроля сухого обезжиренного молока весом 20 тонн, выработанного Ивановским цехом ОАО "Березовский сыродельный комбинат", на упаковке видимой части груза были обнаружены следы срывов старых и наклейки новых маркировочных этикеток, что могло свидетельствовать о перемаркировке продукции.

"Все указанные грузы возвращены отправителям", — сообщает управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

Кроме того, Россельхознадзор усилил контроль за продукцией, поставляемой с двух молочных комбинатов Беларуси.

Как сообщается в материалах ведомства, в сухом обезжиренном молоке, выработанном компанией "Бабушкина крынка" (Быховский филиал), обнаружены остатки тилкомизина. В сухом молоке Лидского молочно-консервного комбината выявлены остатки линкомицина. Теперь поставки продукции этих предприятий находятся на усиленном лабораторном контроле.

Аналогичное решение принято и в отношении продукции компании "Чизмастер", в рыбе которой обнаружены листерии.

 
Теги: Минск
 
 
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Молочная продукция поставлялась предприятием, в отношении которого действуют ограничения. По мясу птицы выявились проблемы в оформлении ветсертификатов.

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