Россельхознадзор вернул белорусским заводам назад молочку и мясо птицы

МИНСК, 19 сен — Sputnik. Управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям запретило ввоз в Россию около 60 тонн продукции животного происхождения белорусского производства, говорится в сообщении управления Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

Ранее Россельхознадзор неоднократно предъявлял претензии к Беларуси в связи с обнаружением в мясной и молочной продукции остаточных следов антибиотиков в концентрациях, многократно превышающих предельно допустимые. Из-за этого вводились временные запреты на поставки белорусской продукции, ряд белорусских предприятий ставился под усиленный контроль Россельхознадзора. В Минске не исключали, что могут обратиться в данной связи в ЕЭК, так как считают, что эти действия ущемляют интересы белорусских производителей.

"Так, при контроле сухой пахты общим весом 20 тонн, направлявшейся во Владимирскую область, установлено, что согласно ветеринарному сертификату от 13 сентября производителем продукции был указан филиал "Лепельский МКК" ОАО "Витебский мясокомбинат. В то же время на маркировочных этикетках перевозимой продукции оказалось указано ОАО "Лепельский молочно-консервный комбинат", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечает ведомство, в отношении Лепельского молочно-консервного комбината действуют временные ограничения на поставку продукции на территорию России.

Несоответствие дат изготовления продукции, указанных на маркировочных этикетках, датам, заявленным в ветеринарном сертификате от 14 сентября, послужило основанием для запрета ввоза 19,5 тонны охлажденного мяса птицы производства могилевского ЗАО "Агрокомбинат Заря". Мясо перевозилось в Смоленск.

При осуществлении контроля сухого обезжиренного молока весом 20 тонн, выработанного Ивановским цехом ОАО "Березовский сыродельный комбинат", на упаковке видимой части груза были обнаружены следы срывов старых и наклейки новых маркировочных этикеток, что могло свидетельствовать о перемаркировке продукции.

"Все указанные грузы возвращены отправителям", — сообщает управление Россельхознадзора по Брянской и Смоленской областям.

Кроме того, Россельхознадзор усилил контроль за продукцией, поставляемой с двух молочных комбинатов Беларуси.

Как сообщается в материалах ведомства, в сухом обезжиренном молоке, выработанном компанией "Бабушкина крынка" (Быховский филиал), обнаружены остатки тилкомизина. В сухом молоке Лидского молочно-консервного комбината выявлены остатки линкомицина. Теперь поставки продукции этих предприятий находятся на усиленном лабораторном контроле.

Аналогичное решение принято и в отношении продукции компании "Чизмастер", в рыбе которой обнаружены листерии.