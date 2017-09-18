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Правительство изменило порядок исчисления стажа для назначения пенсий

19.09.2017 12:36 — Новости Общества | БДГ  
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Совмин принял постановление, согласно которому внесены дополнения и изменения в Положение о порядке подтверждения и исчисления стажа работы для назначения пенсий.

Как сообщается на Национальном правом портале, постановление №684, определено, что периоды военной службы (службы в военизированных организациях), приходящиеся на периоды нахождения в социальном отпуске по уходу за детьми, подтверждаются справками, выдаваемыми по месту военной службы (службы в военизированных организациях), и справками архивных учреждений.

Также внесены дополнения и изменения в Положение о порядке назначения и выплаты пособия по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 сентября 2006 г. № 1149 «О пособии по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста».

Так, определено, что право на пособие имеют лица, достигшие 16 лет (но не старше 65 лет – мужчины, 60 лет – женщины), неработающие, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, не обучающиеся в учреждениях образования в дневной форме получения образования.

Кроме того, дополнительно определены обстоятельства, при наступлении которых выплата пособия прекращается:

• достижение лицом, осуществляющим уход, возраста, дающего право на социальную пенсию (мужчины – 65 лет, женщины – 60 лет);

• постановка лица, осуществляющего уход, на психиатрический и (или) наркологический учет.

Постановление вступило в силу 17 сентября 2017 года. Напомним, что с 1 января 2017 года в Беларуси начался процесс повышения пенсионного возраста.  Процесс этот постепенный: к нынешнему пенсионному возрасту граждан ежегодно будут добавлять шесть месяцев, чтобы в итоге повысить показатель на три года.

11 апреля 2016 года Александр Лукашенко подписал указ, который поставил точку в вопросе повышения пенсионного возраста.

 
 
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Совмин принял постановление, согласно которому внесены дополнения и изменения в Положение о порядке подтверждения и исчисления стажа работы для назначения...

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