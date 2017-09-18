|
Правительство изменило порядок исчисления стажа для назначения пенсий
19.09.2017 12:36 — Новости Общества | БДГ
Совмин принял постановление, согласно которому внесены дополнения и изменения в Положение о порядке подтверждения и исчисления стажа работы для назначения пенсий.
Как
Также внесены дополнения и изменения в Положение о порядке назначения и выплаты пособия по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста, утвержденное постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 6 сентября 2006 г. № 1149 «О пособии по уходу за инвалидом I группы либо лицом, достигшим 80-летнего возраста».
Так, определено, что право на пособие имеют лица, достигшие 16 лет (но не старше 65 лет – мужчины, 60 лет – женщины), неработающие, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, не обучающиеся в учреждениях образования в дневной форме получения образования.
Кроме того, дополнительно определены обстоятельства, при наступлении которых выплата пособия прекращается:
• достижение лицом, осуществляющим уход, возраста, дающего право на социальную пенсию (мужчины – 65 лет, женщины – 60 лет);
• постановка лица, осуществляющего уход, на психиатрический и (или) наркологический учет.
Постановление вступило в силу 17 сентября 2017 года. Напомним, что с 1 января 2017 года в Беларуси начался
11 апреля 2016 года Александр Лукашенко
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Совмин принял постановление, согласно которому внесены дополнения и изменения в Положение о порядке подтверждения и исчисления стажа работы для назначения...
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии