ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На Гомельской набережной появятся общественные туалеты

19.09.2017 12:37 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Планы строительства и ремонта в Гомеле на 2017 год дополнены новыми объектами. Среди них — долгожданные туалеты на набережной Сожа. Сейчас там установлены кабинки биотуалетов.

Гомельский городской Совет депутатов внес дополнения в Инвестиционную программу города Гомеля на 2017 год. Общий объем финансирования увеличился с 3 903 286,75 до 4 330 383,75 рубля.

В итоге к четырнадцати объектам строительства, утвержденным ранее, добавились еще шесть. Среди них общественные туалеты на набережной, сообщает сайт Rynak.by.

 
Теги: Гомель
 
 
Ссылка на источник 7
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Планы строительства и ремонта в Гомеле на 2017 год дополнены новыми объектами. Среди них - долгожданные туалеты на набережной Сожа.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Правительство изменило порядок исчисления стажа для назначения пенсий
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика