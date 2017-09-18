На Гомельской набережной появятся общественные туалеты

Планы строительства и ремонта в Гомеле на 2017 год дополнены новыми объектами. Среди них — долгожданные туалеты на набережной Сожа. Сейчас там установлены кабинки биотуалетов.

Гомельский городской Совет депутатов внес дополнения в Инвестиционную программу города Гомеля на 2017 год. Общий объем финансирования увеличился с 3 903 286,75 до 4 330 383,75 рубля.

В итоге к четырнадцати объектам строительства, утвержденным ранее, добавились еще шесть. Среди них общественные туалеты на набережной, сообщает сайт Rynak.by.