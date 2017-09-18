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На Гомельской набережной появятся общественные туалеты
19.09.2017 12:37 — Новости Общества | Tut.by
Планы строительства и ремонта в Гомеле на 2017 год дополнены новыми объектами. Среди них — долгожданные туалеты на набережной Сожа. Сейчас там установлены кабинки биотуалетов.
Гомельский городской Совет депутатов внес дополнения в Инвестиционную программу города Гомеля на 2017 год. Общий объем финансирования увеличился с 3 903 286,75 до 4 330 383,75 рубля.
В итоге к четырнадцати объектам строительства, утвержденным ранее, добавились еще шесть. Среди них общественные туалеты на набережной,
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Планы строительства и ремонта в Гомеле на 2017 год дополнены новыми объектами. Среди них - долгожданные туалеты на набережной Сожа.
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