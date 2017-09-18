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8 лет колонии. Верховный суд за полдня рассмотрел апелляцию напавшего на учительницу гимназиста
19.09.2017 12:58 — Новости Общества | Tut.by
Во вторник, 19 сентября, судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда в апелляционном порядке
Верховный суд рассмотрел дело школьника в закрытом режиме. Обвиняемого на процесс из СИЗО не привезли. В зале присутствовал лишь папа гимназиста, потерпевшая учительница на апелляцию не пришла. Обвинение поддерживал прокурор из Генпрокуратуры Анатолий Метельский, он известен по
Напомним, гимназиста обвинили по ч. 1 ст. 14 «Покушение на преступление» и пп. 6, 10 ч. 2 ст. 139 УК «Убийство». По версии обвинения, 23 мая 2016 года подросток зашел в кабинет 57-летней учительницы русского языка и литературы Валентины Владимировны и нанес ей ножом 17 ударов. Женщину доставили в реанимацию, гимназиста — в СИЗО № 1 на Володарского.
Минский городской суд признал гимназиста виновным и
После выписки из больницы потерпевшая учительница вернулась работать в гимназию № 74 в тот же класс, где произошло нападение. В начале этого учебного года она уволилась
Мама гимназиста говорила, что у сына и учительницы были непростые отношения.
— Говорили с мужем сыну: «
Она рассказывала, что орудие преступления — нож — так и не нашли. Сразу после ЧП возле гимназии нашли кусок лезвия от столового ножа, отправили на экспертизу, а там нет ни отпечатков пальцев, ни следов крови Д.
После приговора подростку в социальных сетях появилась страница в защиту школьника, где стали публиковаться материалы уголовного дела. Ожидается, что после оглашения приговора гимназисту в Верховном суде Следственный комитет
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Во вторник, 19 сентября, судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда в апелляционном порядке рассмотрела уголовное дело в отношении 16-летнего ученика...
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