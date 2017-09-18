Божественную литургию возглавит Патриарший Экзарх всея Беларуси, Высокопреосвященнейший Митрополит Минский и Заславский Павел. Так Свято-Рождество-Богородичный ставропигиальный женский монастырь отметит 25-летие своего возрождения, сообщает «Гродненская правда».





В 1960 году, когда обитель была закрыта, 58 монахинь, населявших ее, обрели кров в стенах Жировицкого Свято-Успенского монастыря. На протяжении 32 лет в храме не звучала молитва.

В начале 90-х было решено возродить в Гродно женский монастырь. Весной 1992 года сюда из Москвы приехала Мария Глухова. В светской одежде пришла в музей истории религии и атеизма (так назывался нынешний Гродненский государственный музей истории религии), который располагался на территории монастыря. Молча прошла по залам, слушая рассказ смотрительницы. Когда та вновь заговорила о том, что музей хотят вернуть Церкви, посетительница не выдержала и сказала: «А я буду та, кто восстановит этот монастырь». И совсем скоро вновь приехала в Гродно уже настоятельницей возрождаемого монастыря. Матушка Гавриила и сегодня удивляется тем своим словам, ведь ходила с мыслями, что откажется от предложения Владыки Филарета стать настоятельницей в Гродно.

Постепенно весь комплекс был передан монастырю.

Через несколько месяцев после возрождения монастыря при нем была открыта первая в Гродно воскресная школа. Сегодня ее посещает около ста детей. Есть при монастыре и сестричество, которое объединяет около 40 человек.

— Наша задача — помогать людям оставаться людьми. А если оступился — прийти и покаяться, побыть в святой обители, под покровом Пресвятой Богородицы, обрести успокоение в душе, — говорит игумения.

Как только в храме зазвучала молитва, сюда сразу потянулись прихожане. Многие ежедневно приходят за духовной и материальной помощью, ибо молитва и благотворительность — главная из неотъемлемых составляющих жизни монастыря. А на праздники Рождества Христова и Пасхи здесь собирают и потом раздают более полутора тысяч подарков многодетным семьям, малообеспеченным, детям, оставшимся без попечения родителей.

В Свято-Рождество-Богородичный женский монастырь икона прибудет 20 сентября в 16.00, после чего будет отслужен молебен с акафистом, а в 18.00 начнется всенощное бдение. Храм будет открыт до 21.00. На следующий день в 9.30 состоится Божественная литургия, которую возглавит Патриарший Экзарх всея Беларуси, Высокопреосвященнейший Митрополит Минский и Заславский Павел. В течение всего дня перед чудотворным образом будет совершаться молебен с акафистом. Храм для верующих открыт с 8 утра до 21.00. А с 22 по 24 сентября поклониться иконе можно с 7 утра до 20.30. 25 сентября в 11.00 в храме отслужат молебен с акафистом Жировицкой иконе Божией Матери, пройдет крестный ход и проводы святыни.