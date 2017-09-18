В Полоцком районе выставили на торги почти 8 гектаров охотничьих угодий

В Полоцком районе выставили на торги охотничьи угодья, сообщает сайт местного райисполкома.

Торги пройдут 26 октября. В аренду на 20 лет предоставляют охотничьи угодья фонда запаса, расположенные в Полоцком районе. Их площадь — 7,9 тысячи га, в том числе лесные охотничьи угодья занимают 3 тысячи га, полевые — 3,8 тысячи га, водно-болотные — тысячу га. Сумма ежегодной арендной платы — 590 рублей.

Потенциальный арендатор должен в течение 2 лет после заключения договора аренды создать ряд объектов — дом охотника, баню, автостоянку, вольер для собак и т.д., не менее двух рабочих мест, а также условия для охотничьего и экологического туризма.

Кроме того, в течение 8 лет хозяин угодий должен будет достигнуть оптимальной численности охотничьих животных нормированных видов.